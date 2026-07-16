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Plano de contingência da CEEE Equatorial prevê triplicar equipes para enfrentar onda de temporais prevista para os próximos dias no RS

Estratégia começa com um monitoramento rigoroso junto a institutos de meteorologia e é executada em três fases: antes, durante e após o evento climático. Região que mais deve demandar atenção é a de Porto Alegre

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Anderson Aires

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