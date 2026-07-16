Plano de contingência da CEEE Equatorial prevê triplicar equipes para enfrentar onda de temporais prevista para os próximos dias no RS

Entre 16 e 26 de julho, acumulados de chuva podem superar a média histórica para o mês inteiro em regiões do Estado. Duda Fortes / Agencia RBS

Diante da iminência de uma nova onda de temporais que se aproxima do Rio Grande do Sul, a CEEE Equatorial iniciou uma operação especial para enfrentar os impactos que o vento forte e a chuva volumosa pode causar na rede elétrica. O plano inclui o reforço das equipes em campo, que podem ser triplicadas durante situações de emergência, além do posicionamento estratégico de equipamentos e do monitoramento das condições climáticas. As informações foram detalhadas, na manhã desta quinta-feira (16), em evento no qual a companhia apresentou um balanço dos cinco anos de operação no Estado.

O plano de contingência da concessionária para enfrentar o possível evento climático é dividido em etapas, segundo o diretor-presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera. A estratégia começa com um monitoramento rigoroso junto a institutos de meteorologia e é executada em três fases: antes, durante e após o evento climático. Para essa mobilização, a empresa aumenta seu efetivo em mais do que o triplo, segundo Barbanera:

— Isso nos permite sair de um ambiente normal que nós trabalhamos no dia a dia em torno de 150 equipes em toda a concessão, para, trabalhando em emergências, mais de 500 equipes.

Além de ter mais equipes mobilizadas para eventuais estragos na rede, essa organização envolve pontos como aumento de estoques de insumos usados pela companhia em serviços, deixando a empresa mais preparada para respostas mais efetivas, de acordo com o executivo.

O diretor também destaca que essa força-tarefa permite quase dobrar o número de controladores no centro de operações. Barbanera ressaltou que o plano foi aprimorado com lições de eventos climáticos anteriores.

Empresa apresentou balanço da sua atuação no Estado; evento ocorreu no Palácio Piratini. Anderson Aires / Agência RBS

O executivo afirma que as ações vão evoluir conforme a força dos temporais, mas destaca que a a região que mais deve demandar atenção é a de Porto Alegre.