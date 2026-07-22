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"Os modelos hidrológicos subestimaram a resposta dos rios", reconhece coordenador da Defesa Civil do RS

Nova atualização do órgão, realizada na manhã desta quarta-feira, eleva para 143 o número de municípios com estragos causados pela chuva

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Kathlyn Moreira

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