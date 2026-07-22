"Os modelos hidrológicos subestimaram a resposta dos rios", reconhece coordenador da Defesa Civil do RS

O coordenador da Defesa Civil estadual, Luciano Boeira, afirmou que os sistemas utilizados pelo Estado não conseguiram antecipar a dimensão da inundação que atinge o Rio Taquari nesta quarta-feira (22). A afirmação foi feita em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
— Os modelos hidrológicos subestimaram a resposta dos rios. Nós sabíamos que teríamos diversos transtornos relacionados a alagamentos e inundações. O que não estávamos esperando, num primeiro momento, era essa elevação do Rio Taquari. Isso se deve justamente a esses grandes volumes (de chuva) que nós tivemos, principalmente nos municípios localizados na cabeceira do Taquari — apontou Boeira.
Boeira destacou que a preocupação, no momento, é com o Vale do Taquari e o Vale do Caí. Ele explicou que a estimativa era de que o volume de chuva pudesse chegar a 150 milímetros na região de Passo Fundo, mas superou a marca de 200 milímetros em municípios como Marau, no Norte, e Paraí, na Serra.
— Se nós observarmos outros rios que contribuem para o Taquari, como o Carreiro, o Forqueta e o Guaporé, veremos que eles estão com os níveis estáveis. O nosso grande problema, neste momento, foi justamente a cabeceira, que recebeu esses grandes volumes e acabou provocando essas consequências — avaliou.
Segundo o coordenador, a atualização indicando a cheia foi recebida durante a madrugada desta quarta-feira. A partir daí, o centro de monitoramento passou a contatar as prefeituras para que executassem os planos de contingência.
— Nós temos hoje um monitoramento desses rios a partir de um modelo hidrológico-hidrodinâmico. Só que você insere o modelo na plataforma, ela o processa, e ele acabou não identificando essa situação porque os cálculos subestimaram a resposta dos rios. No meio da noite, veio uma nova atualização — esclareceu Boeira.
Estragos pelo RS
O número de municípios que registraram danos pela chuva nos últimos dias subiu para 143 no Estado. O balanço divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quarta-feira (22) aponta que a lista quase dobrou em relação ao relatório divulgado na noite de terça-feira (21), quando havia 73 cidades com prejuízos.
O monitoramento indica 155 pessoas desalojadas, 51 desabrigadas e um ferido. Ao todo, 84 municípios foram afetados por chuvas intensas e 58, por vendavais. A Defesa Civil não detalhou os tipos de estragos em cada local.
Municípios com maior acúmulo de chuvas
Maiores volumes de chuva em 24 horas:
- Paraí: 200,8 mm
- Marau: 192,0 mm
- André da Rocha: 180,0 mm
- Passo Fundo: 178,6 mm
- Condor: 172,8 mm
Considerando o acumulado de 12 horas:
- Marcelino Ramos: 138,0 mm
- Paim Filho: 128,2 mm
- Getúlio Vargas: 119,4 mm
Municípios com maiores rajadas de vento
As ventanias mais intensas registradas em 24 horas ocorreram em:
- Planalto: 72,4 km/h
- São Borja: 69,8 km/h
- São José dos Ausentes: 63,0 km/h
- Santana do Livramento: 60,1 km/h
Nas últimas 12 horas, os ventos mais fortes foram em São José dos Ausentes (63,0 km/h) e Santana do Livramento (60,1 km/h).
Municípios que reportaram danos à Defesa Civil
- Aceguá
- Agudo
- Alegrete
- Almirante Tamandaré do Sul
- Amaral Ferrador
- Ametista do Sul
- André da Rocha
- Araricá
- Arroio do Meio
- Arroio Grande
- Arvorezinha
- Augusto Pestana
- Bagé
- Barra do Quaraí
- Barão
- Barão de Cotegipe
- Barão do Triunfo
- Boa Vista do Cadeado
- Brochier
- Cachoeira do Sul
- Cachoeirinha
- Cambará do Sul
- Campinas do Sul
- Campo Bom
- Candelária
- Canudos do Vale
- Capão Bonito do Sul
- Caraá
- Casca
- Caseiros
- Cerro Branco
- Cerro Grande
- Cerro Grande do Sul
- Chapada
- Cidreira
- Ciríaco
- Colorado
- Coqueiros do Sul
- Cândido Godói
- David Canabarro
- Dois Lajeados
- Dona Francisca
- Erechim
- Erval Seco
- Esperança do Sul
- Eugênio de Castro
- Faxinal do Soturno
- Feliz
- Forquetinha
- Frederico Westphalen
- Giruá
- Gramado
- Harmonia
- Ibiraiaras
- Ijuí
- Imigrante
- Independência
- Itaara
- Itapuca
- Jaguari
- Jaguarão
- Jari
- Lajeado
- Maquiné
- Marau
- Marques de Souza
- Mato Castelhano
- Muliterno
- Nicolau Vergueiro
- Nonoai
- Nova Bassano
- Nova Boa Vista
- Nova Palma
- Nova Ramada
- Novo Cabrais
- Novo Hamburgo
- Palmeira Das Missões
- Palmitinho
- Panambi
- Paraíso do Sul
- Pareci Novo
- Passa Sete
- Passo Fundo
- Pedras Altas
- Pejuçara
- Pinheiro Machado
- Porto Alegre
- Porto Lucena
- Porto Xavier
- Quaraí
- Redentora
- Relvado
- Restinga Seca
- Rio Grande
- Rio Pardo
- Ronda Alta
- Roque Gonzales
- Salvador Das Missões
- Santa Cruz do Sul
- Santa Maria
- Santa Rosa
- Santa Vitória do Palmar
- Santiago
- Santo Antônio do Planalto
- Santo Cristo
- Santo Ângelo
- Sarandi
- Segredo
- Senador Salgado Filho
- Sete de Setembro
- Sinimbu
- Sobradinho
- São Borja
- São Domingos do Sul
- São Francisco de Assis
- São Francisco de Paula
- São Gabriel
- São Jerônimo
- São Luiz Gonzaga
- São Martinho da Serra
- São Pedro do Butiá
- São Pedro do Sul
- São Sebastião do Caí
- São Sepé
- Tapes
- Taquara
- Tenente Portela
- Terra de Areia
- Tramandaí
- Travesseiro
- Três Forquilhas
- Três Passos
- Ubiretama
- Uruguaiana
- Vacaria
- Vale do Sol
- Vale Real
- Venâncio Aires
- Vera Cruz
- Vila Maria
- Vista Alegre
- Westfalia
- Xangri-lá