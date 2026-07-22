"Os modelos hidrológicos subestimaram a resposta dos rios", reconhece coordenador da Defesa Civil do RS

O coordenador da Defesa Civil estadual, Luciano Boeira, afirmou que os sistemas utilizados pelo Estado não conseguiram antecipar a dimensão da inundação que atinge o Rio Taquari nesta quarta-feira (22). A afirmação foi feita em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

— Os modelos hidrológicos subestimaram a resposta dos rios. Nós sabíamos que teríamos diversos transtornos relacionados a alagamentos e inundações. O que não estávamos esperando, num primeiro momento, era essa elevação do Rio Taquari. Isso se deve justamente a esses grandes volumes (de chuva) que nós tivemos, principalmente nos municípios localizados na cabeceira do Taquari — apontou Boeira.

Boeira destacou que a preocupação, no momento, é com o Vale do Taquari e o Vale do Caí. Ele explicou que a estimativa era de que o volume de chuva pudesse chegar a 150 milímetros na região de Passo Fundo, mas superou a marca de 200 milímetros em municípios como Marau, no Norte, e Paraí, na Serra.

— Se nós observarmos outros rios que contribuem para o Taquari, como o Carreiro, o Forqueta e o Guaporé, veremos que eles estão com os níveis estáveis. O nosso grande problema, neste momento, foi justamente a cabeceira, que recebeu esses grandes volumes e acabou provocando essas consequências — avaliou.

Segundo o coordenador, a atualização indicando a cheia foi recebida durante a madrugada desta quarta-feira. A partir daí, o centro de monitoramento passou a contatar as prefeituras para que executassem os planos de contingência.

— Nós temos hoje um monitoramento desses rios a partir de um modelo hidrológico-hidrodinâmico. Só que você insere o modelo na plataforma, ela o processa, e ele acabou não identificando essa situação porque os cálculos subestimaram a resposta dos rios. No meio da noite, veio uma nova atualização — esclareceu Boeira.

Estragos pelo RS

O número de municípios que registraram danos pela chuva nos últimos dias subiu para 143 no Estado. O balanço divulgado pela Defesa Civil na manhã desta quarta-feira (22) aponta que a lista quase dobrou em relação ao relatório divulgado na noite de terça-feira (21), quando havia 73 cidades com prejuízos.

O monitoramento indica 155 pessoas desalojadas, 51 desabrigadas e um ferido. Ao todo, 84 municípios foram afetados por chuvas intensas e 58, por vendavais. A Defesa Civil não detalhou os tipos de estragos em cada local.

Municípios com maior acúmulo de chuvas

Maiores volumes de chuva em 24 horas:

Paraí: 200,8 mm

200,8 mm Marau: 192,0 mm

192,0 mm André da Rocha: 180,0 mm

180,0 mm Passo Fundo: 178,6 mm

178,6 mm Condor: 172,8 mm

Considerando o acumulado de 12 horas:

Marcelino Ramos: 138,0 mm

138,0 mm Paim Filho: 128,2 mm

128,2 mm Getúlio Vargas: 119,4 mm

Municípios com maiores rajadas de vento

As ventanias mais intensas registradas em 24 horas ocorreram em:

Planalto: 72,4 km/h

72,4 km/h São Borja: 69,8 km/h

69,8 km/h São José dos Ausentes: 63,0 km/h

63,0 km/h Santana do Livramento: 60,1 km/h

Nas últimas 12 horas, os ventos mais fortes foram em São José dos Ausentes (63,0 km/h) e Santana do Livramento (60,1 km/h).

Municípios que reportaram danos à Defesa Civil