O que se sabe e o que falta saber sobre o acidente com tanque blindado que matou sargento em Santa Maria

Acidente que matou terceiro sargento de cavalaria ocorreu no Campo de Instrução de Santa Maria, do Exército. Lorenzo Franchi / RBS TV

Um sargento do Exército morreu na manhã de terça-feira (7) durante um treinamento militar no Campo de Instrução de Santa Maria, que fica no no bairro Boi Morto de Santa Maria, na região central do Estado.

O sargento de cavalaria estava em um veículo blindado do modelo Leopard 1A5 que tombou em uma ponte, capotou e ficou submerso em uma área da instituição de ensino militar.

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Outros cinco militares que participavam da atividade com carros de combate foram resgatados sem ferimentos. O comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada instaurou um inquérito para apurar o caso.

Quem é a vítima?

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A vítima é o 3º sargento de cavalaria Nícolas Martins, de 20 anos. O militar é natural de Joinville (SC), estava na instituição militar há dois anos e residia em Santa Maria há cinco meses. O sepultamento do sargento acontece nesta quarta-feira (8) na cidade catarinense.

Natural de Joinville (SC), Nícolas Martins tinha 20 anos, era 3º sargento e estava no RS há cinco meses. Exército Brasileiro / Divulgação

Como o acidente aconteceu?

O acidente ocorreu por volta das 8h30 de terça-feira (7) durante um exercício de adestramento do 1º Regimento de Carros de Combate. Os militares utilizavam duas "viaturas blindadas de combate" do modelo Leopard 1A5. Um dos blindados tombou ao passar por cima de uma ponte, capotou e ficou submerso com o sargento no interior do veículo.

Quem foi resgatado?

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Outros cinco militares que guarneciam as duas viaturas envolvidas no exercício de adestramento foram resgatados no local. De acordo com informações da Seção de Comunicação Social da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, os demais militares receberam atendimento médico e não sofreram ferimentos.

O que diz o Exército?

O comando da brigada em questão declarou, em nota oficial, que lamenta profundamente a morte do militar e informou que está prestando o apoio necessário aos familiares de Martins. A corporação afirmou também que todos os procedimentos administrativos de segurança para a instrução foram previamente estabelecidos e seguidos durante a realização da atividade de treinamento.

Como será a investigação?

O Exército instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar os fatos e as circunstâncias do acidente com o blindado. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul não vai realizar investigações sobre o caso, que ficará restrito ao âmbito militar.

A apuração do Inquérito Policial Militar deve esclarecer as causas técnicas e humanas que levaram o blindado Leopard 1A5 a tombar na ponte e capotar no local de instrução.

O que diz a 6ª Brigada de Infantaria Blindada

"O Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada (6ª Bda Inf Bld) informa, por meio de sua Seção de Comunicação Social, que no dia 7 de julho de 2026, por volta das 8h30min, ocorreu um acidente envolvendo duas Viaturas Blindadas de Combate (VBC) Leopard 1A5, durante um exercício de adestramento do 1º Regimento de Carros de Combate (1º RCC), no Campo de Instrução de Santa Maria. Em consequência do acidente, houve o falecimento do 3º Sargento de Cavalaria Nícolas Martins. Os demais militares que guarneciam as viaturas envolvidas não sofreram danos físicos.

Um Inquérito Policial Militar foi instaurado com a finalidade de apurar as circunstâncias do ocorrido. Ressalta-se que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas e que os procedimentos administrativos de segurança na instrução foram previamente estabelecidos e devidamente observados durante a realização do exercício.