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Tragédia em treinamento
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O que se sabe e o que falta saber sobre o acidente com tanque blindado que matou sargento em Santa Maria

Acidente com veículo Leopard 1A5 ocorreu na manhã de terça-feira (7). Outros cinco militares foram resgatados e comando instaurou inquérito para apurar as causas

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Duda Romagna

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Kassiane Michel

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