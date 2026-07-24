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O que falhou e o que pode ser melhorado na previsão de cheia dos rios no RS

Órgãos oficiais tiveram dificuldades para antever a subida da água em áreas como o Vale do Taquari na terça-feira

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Marcelo Gonzatto

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