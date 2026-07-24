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Trégua da chuva
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Número de pessoas fora de casa cai para 1,3 mil no Rio Grande do Sul

Lajeado é o município com mais desabrigados, contabilizando 538 pessoas

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Airton Lemos

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