Número de pessoas fora de casa cai para 1,3 mil no Rio Grande do Sul

O avanço das águas do Rio Jacuí já atinge a Região das Ilhas da Capital. Jeff Botega / Grupo RBS

Caiu de 1.442 para 1.335 o número de pessoas fora de casa em razão da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul na última semana. De acordo com a Defesa Civil, na tarde desta sexta-feira (24), havia 767 desabrigados, acolhidos em espaços públicos, e 568 desalojados, hospedados em casas de parentes ou amigos. No auge dos eventos climáticos, o RS teve 1.880 pessoas fora de casa.

A redução ocorreu entre as pessoas acolhidas em abrigos. O número caiu de 877 para 767, uma diminuição de 110 pessoas. O local em que o número de desabrigados mais reduziu foi Estrela, no Vale do Taquari.

No início da tarde desta sexta, a Defesa Civil já havia informado redução no número de pessoas em abrigo em Porto Xavier, nas Missões, e em Encantando e Lajeado. Apesar disso, Lajeado ainda concentra o maior número de acolhidos: são 538, o equivalente a mais de 70,14% do total.

Ao todo, 207 municípios gaúchos já comunicaram danos provocados pela chuva. Os registros incluem alagamentos, enxurradas, prejuízos em residências, estradas e pontes, além de bloqueios em áreas urbanas e rurais.

Sinos, Jacuí e Uruguai seguem acima da cota de inundação

Os rios Jacuí e Uruguai seguem com pontos acima da cota de inundação. Já os rios Taquari, dos Sinos e Caí recuaram e deixaram esse patamar nas medições mais recentes.

Em Taquara, no Vale do Paranhana, o Rio dos Sinos está em 5m62cm, abaixo da cota de inundação. Em São Leopoldo, no Vale do Sinos, o nível chegou a 4m39cm. A estação permanece em alerta com tendência de subir 1 centímetro a cada hora.

O Rio Jacuí está acima da cota de inundação. Em Dona Francisca e em São Jerônimo, ainda está acima da cota de inundação, com 7m95cm e 6m24cm.

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Em Cachoeira do Sul, também na Região Central, o Jacuí chegou a atingir 21m20cm, mas recuou para 8m37cm ao longo da tarde. Em Triunfo, na Região Metropolitana, está em 5m35cm, ainda dentro da cota de inundação.

O Rio Uruguai continua subindo em São Borja, na Fronteira Oeste. O nível alcançou 10m6cm na última hora, 1m6cm acima da cota de inundação.

A medição no Cais Mauá indica 2m15cm, em patamar de atenção nesta sexta-feira. Renan Mattos / Grupo RBS

Taquari e Caí deixam a cota de inundação

O Rio Taquari baixou para 5m63cm e saiu da cota de inundação no município de Taquari, Estrela e Venâncio Aires. O mesmo ocorre com o Rio Caí, em Montenegro. O nível caiu para 5m84cm, 16 centímetros abaixo da cota de inundação.

Os dados das estações são do Serviço Geológico do Brasil e da Defesa Civil estadual.

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Guaíba pode chegar a 2m70cm

Em Porto Alegre, o Guaíba subiu 8 centímetros desde o fim da noite de quinta-feira (23). A medição mais recente no Cais Mauá indica 2m15cm, em patamar de atenção.

A projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS) indica que o Guaíba pode superar a cota de alerta de 2m50cm e chegar a 2m70cm até sábado (25).

Abrigos ativos no RS

Segundo a Defesa Civil do RS, cinco municípios mantém abrigos ativos no Estado para acolher as pessoas atingidas pelos eventos climáticos recentes: