Geral

Início de agosto
Notícia

Mesmo no pior cenário de chuvas, Guaíba deve permanecer abaixo da cota de inundação, aponta boletim

Projeções para as águas no Centro de Porto Alegre são atualizadas diariamente e se alteram conforme o comportamento das chuvas no interior do Estado

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS