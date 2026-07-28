Mesmo no pior cenário de chuvas, Guaíba deve permanecer abaixo da cota de inundação, aponta boletim

Guaíba pode ultrapassar a cota de alerta, mas sem alcançar a cota de inundação. Duda Fortes / Grupo RBS

O boletim hidrológico emitido nesta terça-feira (28) pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) indica, para a próxima semana, um cenário de menor risco de elevação abrupta do Guaíba em comparação com o documento anterior, divulgado um dia antes.

O documento divulgado nesta terça mostra que, no pior cenário de chuvas para os próximos dias, o Guaíba deve atingir o pico até 1º de agosto, ultrapassando a cota de alerta, mas sem alcançar a cota de inundação. A projeção considera a régua instalada no Cais Mauá, no Centro de Porto Alegre.

— Nas últimas 24 horas foram registradas chuvas intensas em parte das bacias afluentes ao Guaíba (...). Em resposta a essas precipitações, as previsões hidrológicas passaram a indicar uma interrupção da tendência de declínio dos níveis no Delta do Jacuí e no Guaíba, com possibilidade de nova elevação nos próximos dias. Os cenários mais críticos indicam níveis superiores à cota de alerta e próxima da inundação em Porto Alegre — diz trecho do comunicado desta terça.

Os boletins são emitidos diariamente considerando o comportamento do tempo nos últimos dias e as atualizações das previsão meteorológicas. Os documentos são produzidos pelo SGB em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS.

— As previsões apresentadas neste boletim são baseadas em modelos hidrológicos e estão sujeitas às incertezas inerentes à modelagem hidrológica, mas, principalmente, às incertezas das previsões meteorológicas utilizadas como dados de entrada — reforça o documento.

Documento indica que o Guaíba deve atingir o pico até 1º de agosto. Divulgação / SGB / UFRGS