"Nos deixa muito apreensivos, não sabemos o que pode acontecer": rio avança e tira famílias de casa em Arroio do Meio

A elevação do Rio Taquari causa apreensão entre moradores e comerciantes de Arroio do Meio, no Vale do Taquari, nesta quarta-feira (22). O avanço das águas já levou a prefeitura a retirar sete famílias de casa e a bloquear ruas nos bairros São José e Centro.

Pela manhã, a Defesa Civil Estadual emitiu alerta vermelho para o risco de inundação no município. O cenário se confirmou por volta das 6h, quando o rio ultrapassou os 24m50cm, que marca a cota de inundação.

Na última medição feita às 16h, o Rio Taquari já atinge 29 metros em Arroio do Meio. São 30 cm a mais do que a leitura feita há uma hora. O número supera em 4m50cm a cota de inundação da cidade, de 24m50cm.

Apreensão

No bairro Navegantes, que dá acesso às margens do Taquari, moradores acompanhavam a elevação das águas com receio de que o cenário de 2024, quando o Estado registrou a enchente histórica, se repetisse.

— Nos últimos anos, nós tivemos três (cheias) grandonas, que foram preocupantes, como a de 1941, que até então era a maior. Aí, mais de 80 anos depois, vem uma atrás da outra. Isso nos deixa muito apreensivos, porque não sabemos o que pode acontecer. Tu não sabe até que ponto ela vai chegar — afirma Paulo Schnorr, 61 anos.

Schnorr está entre os moradores que tiveram a residência danificada e perderam móveis durante a enchente de 2024. Assim como ele, moradores de diferentes regiões da cidade passaram o dia se preparando para a possibilidade de uma nova elevação do nível do rio.

No final da manhã, a primeira família precisou deixar a residência e foi retirada pela prefeitura no bairro São José. Na localidade, moradores já retiravam móveis de casa com o auxílio de caminhões desde o começo do dia.

— Estamos desde manhã ajudando os outros a tirar as coisas de casa e colocar no caminhão. Tem gente pagando frete e indo para a casa de amigos ou da família — conta Asses Trindade, 43 anos, morador do bairro São José.

Até as 14h, sete famílias dos bairros São José e Centro haviam sido retiradas de residências em razão do avanço das águas. Elas foram encaminhadas ao primeiro abrigo aberto pela prefeitura dentro do plano de contingência da cheia, no ginásio do bairro Barra do Forqueta.

"Não tínhamos para onde ir"

Moradores do bairro São José, Samanta Fernandes, 26 anos, e Kauê dos Santos, 21 anos, se mudaram no ano passado para a região.

— Era o lugar que tinha. Não tínhamos para onde ir e alugamos ali. Agora é lidar com as consequências. É difícil — lamenta Samanta.

O casal e os dois filhos de Samanta, de cinco e seis anos, são uma das sete famílias abrigadas no Ginásio Municipal.

— Hoje de manhã saímos para comprar alguns sacos pra guardar nossas roupas. Quando voltamos, a água já estava cercado a casa. Decidimos sair para não ficarmos ilhados — relata Kauã.

Comércios também são atingidos

Na região central de Arroio do Meio, a elevação do Taquari também já provoca impactos no comércio. Na Rua Gustavo Wienandts, um prédio comercial e duas revendas de veículos foram atingidos pela água. Uma parada de ônibus também ficou submersa.

Carlos Alberto Lerman, 65 anos, proprietário de uma revenda de veículos iniciou uma operação para retirar cerca de 30 carros do local e tentar reduzir os prejuízos.

— A gente estava achando que não ia chegar aqui, mas já subiu tudo isso. Estou tirando os carros para levar tudo embora. A metade já foi, agora vou levando o restante. Estou desde a manhã nessa operação. Minha esposa e minha filha estão me ajudando — afirma Lerman, que nasceu e cresceu na cidade.

O empresário foi impactado pela cheia em 2024, quando o local ficou submerso pelo Taquari e o telhado da revenda foi arrancado pela força das águas. Na ocasião, ele também teve impactos em casa, perdendo móveis e eletrodomésticos.

— Os últimos tempos têm sido difíceis. A gente só escuta que pode piorar. Então estou bem preocupado — lamentou o homem.

Além do alerta vermelho para inundação, a Defesa Civil Estadual mantém um alerta amarelo para o risco de deslizamentos em Arroio do Meio, válido até a madrugada desta quinta-feira (23).

— A gente vem acompanhando desde a meia-noite de ontem (terça) as águas por meio da administração, com toda a equipe da Defesa Civil. Hoje cedo, já começamos a fazer o alerta em possíveis lugares onde a água poderia atingir. Então, as famílias estão preparadas e a prefeitura também — afirma o prefeito da cidade, Sidnei Eckert.