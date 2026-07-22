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"Nos deixa muito apreensivos, não sabemos o que pode acontecer": rio avança e tira famílias de casa em Arroio do Meio

Na medição das 16h desta quarta-feira, Rio Taquari ultrapassou 29 metros no município

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Júlia Ozorio

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Ian Tâmbara

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