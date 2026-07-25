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Após a chuva
Notícia

Nível do Guaíba e do Jacuí baixam, mas Rio Uruguai segue acima da cota de inundação no RS

Em São Borja, curso d'água está 1m70cm acima da marca

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Jovana Dullius

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