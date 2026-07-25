Nível do Guaíba e do Jacuí baixam, mas Rio Uruguai segue acima da cota de inundação no RS

Nível do Guaíba aumentou na sexta-feira e lago já estava repleto de galhos e outros restos vegetais. Renan Mattos / Grupo RBS

O nível do Guaíba começou a baixar neste sábado (25) em Porto Alegre. Desde a noite de sexta-feira (24), o recuo foi de seis centímetros e, na última medição, das 9h, estava em 2m09cm no Cais Mauá, ainda dentro da cota de atenção.

O Rio Jacuí também apresenta redução desde a madrugada em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. No último balanço, o nível chegou a 3m05cm, 31 centímetros abaixo da cota de inundação.

O único rio do Estado que está acima da cota de inundação é o Rio Uruguai, em São Borja, na Fronteira Oeste. O nível continua subindo e na manhã deste sábado, atingiu 1m70cm acima do limite.

Ainda durante a madrugada, a Defesa Civil retirou famílias de áreas ribeirinhas do município e segue monitorando a elevação do rio nas próximas horas.

Pessoas fora de casa

A Defesa Civil do Estado também atualizou na manhã deste sábado o balanço dos impactos da chuva. O número de pessoas fora de casa está em 1.449.

Do total, 682 pessoas estão desalojadas, ou seja, foram para a casa de parentes ou amigos. Outras 767 estão desabrigadas e acolhidas em abrigos públicos.