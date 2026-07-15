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Mulher espera há uma semana por leito no Litoral Norte, mesmo após duas decisões da Justiça determinarem transferência; entenda

Paciente de 57 anos permanece em pronto atendimento à espera de vaga para  tratamento especializado. Estado deve se manifestar nesta quinta-feira

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Airton Lemos

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