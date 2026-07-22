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São Martinho da Serra
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Motorista e monitora são afastados após criança ser esquecida por quatro horas em van escolar na Região Central

Menino de quatro anos teria permanecido trancado no veículo durante um turno. Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso

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Tayline Manganeli

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