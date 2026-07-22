Motorista e monitora são afastados após criança ser esquecida por quatro horas em van escolar na Região Central

A Secretaria de Educação de São Martinho da Serra, na Região Central, afastou um motorista e uma monitora escolar após criança de quatro anos ser esquecida dentro de uma van de transporte escolar. O caso aconteceu na última sexta-feira (17), na Escola Municipal de Educação Infantil Ignês Sophia de Vargas.

Conforme as informações apuradas, o menino faz o deslocamento do interior do município até a cidade. Na ocasião, em vez de ser deixado na escola, ele teria permanecido trancado dentro do veículo entre 8h e 12h.

A família afirma que soube do ocorrido por meio do relato da própria criança. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, ninguém foi ouvido.

O que diz a prefeitura

Em nota, o município informou que abriu processo administrativo para investigar o episódio e notificou a empresa terceirizada que é responsável pelo transporte escolar.

A prefeitura afirmou que se trata de um fato isolado. Os profissionais afastados são contratados pela empresa.

Ainda segundo a administração municipal, foram oferecidos atendimento psicológico e assistência social à criança, que está afastada das aulas por atestado médico.

Procurado, o Conselho Tutelar informou que a família não era acompanhada pelo órgão até sexta-feira, quando a Brigada Militar acionou o serviço.

Segundo o Conselho Tutelar, todos os encaminhamentos necessários foram realizados, e a família passou a ser assistida pela rede de proteção, que já iniciou o atendimento psicológico.

O que diz a empresa do transporte

A Transportes Trindade, a empresa responsável pelo transporte, manifestou solidariedade à criança e aos familiares, e tem atuado com transparência no caso (confira a nota na íntegra abaixo).

"O Escritório Aurélio Advogados Associados, na qualidade de representante da empresa Transportes Trindade, vem a público manifestar-se acerca do episódio ocorrido na última sexta-feira, envolvendo o transporte escolar prestado no Município de São Martinho da Serra.

A empresa lamenta o episódio e manifesta sua solidariedade à criança e aos seus familiares, reiterando que, desde que tomou conhecimento dos fatos, tem atuado com responsabilidade, transparência e plena colaboração.

Desde o primeiro momento em que tomou conhecimento da situação, a Transportes Trindade adotou as medidas que estavam ao seu alcance para prestar o devido suporte, colaborando com os familiares e colocando-se integralmente à disposição das autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos.

Como medida administrativa imediata, os colaboradores diretamente envolvidos na prestação do serviço — o motorista e a monitora — foram afastados de suas funções até a completa apuração do ocorrido.

A empresa informa, ainda, que permanece colaborando de forma transparente com os órgãos responsáveis pela investigação, confiando no trabalho das autoridades competentes para a elucidação das circunstâncias que culminaram nesse infortúnio.

Por fim, a Transportes Trindade reafirma seu compromisso com a segurança dos alunos transportados, com a observância das normas aplicáveis e com a adoção de todas as medidas necessárias para o aprimoramento de seus procedimentos, renovando sua solidariedade à família da criança e permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aurélio Advogados Associados