Morre o artista plástico Paulo Porcella, aos 90 anos

Porcella era natural de Passo Fundo. Miro de Souza / Agencia RBS

Conhecido por transitar entre diferentes linguagens plásticas, o artista Paulo Porcella morreu neste sábado (25), aos 90 anos, deixando uma vasta obra dedicada tanto às paisagens urbanas e rurais quanto à figura feminina, uma de suas grandes paixões artísticas. Atuou como pintor, desenhista, gravurista, ceramista, muralista e restaurador, além de professor.

Porcella estava internado no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, tratando de um problema de saúde.

O artista deixa a esposa, dois filhos e duas netas.

— Recentemente, ele me disse o seguinte: "Tudo é construído com amor. Aqui é um sonho, e a gente tem que viver com alegria, amor e poesia". Esse era o Porcella. Ele viveu assim, amorosamente — relata a filha, Helenice Mendonça Porcella.

A cerimônia de despedida será neste domingo (26), das 9h às 11h30min, no Cemitério São Miguel e Almas (Avenida Professor Oscar Pereira, 400).

Trajetória

Obras de Porcella em exposição. Ver Descrição / Agencia RBS

Nascido em Passo Fundo, em 1936, o artista se mudou para a Capital na década de 1950, buscando formação em sua área. Graduou-se em Artes Plásticas pela UFRGS, fez aperfeiçoamento em pintura com Ado Malagoli e realizou uma pós-gradução na PUCRS. Passou a participar de mostras, no Brasil e no Exterior, em 1962.

— Paulo Porcella é um dos mais importantes artistas gaúchos de sua geração, autor de uma produção fundamental para a fixação da arte moderna no Rio Grande do Sul na segunda metade de século 20 — diz Francisco Dalcol, diretor-curador do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), instituição que tem em seu acervo mais de uma dezena de obras do artista.

Em 2005, recebeu a Comenda Pedro Weingärtner, entregue pela Câmara Municipal de Porto Alegre. Também foi professor no Instituto de Belas-Artes de Novo Hamburgo e no Atelier Livre da Prefeitura de Porto Alegre.