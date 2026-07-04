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Morre Marcelly Malta Lisboa, referência na luta LGBT+ do país, aos 75 anos

Ativista gaúcha tem legado marcado pela defesa dos direitos humanos, da saúde e da cidadania da população trans

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Pâmela Rubin Matge

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