Morre Luiz Sampaio, idealizador de hamburgueria com propósito antirracista em Porto Alegre

Luiz Roberto Bomfim Sampaio tinha 50 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

Morreu, na manhã deste sábado (25), Luiz Roberto Bomfim Sampaio, aos 50 anos. Ele foi o fundador do Griô Burger, hamburgueria com propósito antirracista, inaugurada em 2021, em Porto Alegre.

A causa da morte do empresário não foi revelada, mas, de acordo com a assessoria do Griô, no último ano, o empreendedor sofria de problemas de saúde. O sepultamento ocorreu na tarde deste sábado, no Cemitério Ecumênico João XXIII.

Sampaio deixa esposa, Márcia Viegas, quatro filhos e sua mãe, Cecília Bomfim, de 86 anos.

— Meu pai foi uma pessoa que sempre quis levar alegria para a vida das outras, de pensamento forte, muita coragem, trabalho árduo e sorriso no rosto. O Griô foi uma aposta do meu pai, que trouxe sentido profissional e imensa felicidade pro coração dele. Nos últimos cinco anos de vida, ele lutou muito para que esse espaço fosse conhecido, respeitado e uma referência para o povo negro do RS. Como filha, ele é um griô para mim e, pelo legado, imagino que ele será pra muita gente ainda — disse a filha, Gabriele Sampaio, psicóloga, 31 anos.

Perfil

Nascido e criado na Capital, Sampaio começou a trabalhar aos 15 anos. Passou pelo setor privado, atuou como profissional liberal e exerceu cargo público. Em 2000, empreendeu pela primeira vez, criando uma empresa que prestava serviços a escritórios de advocacia.

Formado em Direito, Sampaio, após fazer um curso de coaching, decidiu criar um espaço para que a comunidade negra e a parcela da sociedade que é antirracista pudesse se encontrar.

— A ideia do Griô veio de uma inquietude. Queria usar minha bagagem de vida para construir um lugar onde o povo negro fosse protagonista — explicou o empreendedor em 2025, em entrevista para Zero Hora.

O Griô Burger nasceu em um pequeno espaço, para 20 pessoas. Depois de dois anos, migrou para dentro do estádio Beira-Rio. Porém, após a enchente de 2024, Sampaio decidiu mudar a operação.

Levou o seu empreendimento para um casarão histórico localizado na Cidade Baixa, bem em frente ao largo do Zumbi dos Palmares. No cardápio, os hambúrgueres levam nomes de personalidades negras — de Mandela a Dandara, de Mahin a Malcolm X.

Muito ligado ao Carnaval, Sampaio é filho do primeiro porta-bandeira da escola de samba Bambas da Orgia, Luiz Roberto Sampaio, o Tesourão. Sua irmã, Fatima Rosane Bomfim Sampaio é, hoje, presidente da agremiação.