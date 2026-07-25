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Morre Luiz Sampaio, idealizador de hamburgueria com propósito antirracista em Porto Alegre

Dono do Griô Burger tinha 50 anos; o sepultamento ocorreu na tarde deste sábado, no Cemitério Ecumênico João XXIII

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Carlos Redel

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