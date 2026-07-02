Morre João Baptista Longo, um dos fundadores da tradicional Loja Longo

Empresário João Baptista Longo é natural de Porto Alegre. Arquivo pessoal / Loja Longo

Morreu aos 97 anos o empresário João Baptista Longo, que se tornou referência no comércio de Capão da Canoa, no Litoral Norte. O falecimento por insuficiência cardíaca ocorreu na segunda-feira (29), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde Longo estava internado havia cerca de 10 dias.

Natural da Capital, ele foi um dos fundadores da tradicional Loja Longo em 1949, no Litoral, onde a marca se tornou popular. O sepultamento ocorreu na terça-feira (30), mesmo dia em que a unidade completou 77 anos.

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Nas redes sociais, a loja se manifestou sobre a morte:

"Com tristeza nos nossos corações comunicamos o falecimento do Seu Baptista, que participou da nossa fundação há 76 anos e auxiliou a administrar até os dias de hoje", diz trecho da nota.

A publicação recebeu diversas mensagens de carinho e apoio de clientes e amigos.

"Para nós fica o legado de um homem íntegro, honesto e trabalhador que sempre buscava o que era certo", concluiu o post.

Trajetória

Mais de sete décadas após sua fundação, o estabelecimento segue funcionando. Ricardo Chaves / Arquivo Pessoal

O negócio foi fundado pelo pai de João Baptista Longo, um imigrante italiano, em Porto Alegre. Anos depois, a unidade de Capão da Canoa contou com a ajuda do filho, que se tornou referência no comércio local. A loja contribuiu para o desenvolvimento da cidade do Litoral Norte.

Com itens que vão desde material escolar até vestuário, ferragens e ferramentas, a unidade viveu momentos históricos, como a venda dos primeiros fogões a gás na cidade.

João Batista Longo foi o sucessor do pai nos negócios, mas quase toda a família participava de alguma forma. João Batista nasceu em Porto Alegre em 1929, e morou no bairro Glória quando criança.

Com 20 anos, já frequentava e trabalhava em Capão. Lá, além do negócio, desenvolveu atividades na comunidade, chegando a participar da campanha para emancipação de Capão.

Segundo a família, ele também foi presidente da Cooperativa de Eletricidade, onde ajudou a levar a rede de luz da CEEE para Capão da Canoa, que até então dependia de um gerador.