Geral

Em Capão da Canoa
Notícia

Morre João Baptista Longo, um dos fundadores da tradicional Loja Longo

Ele participou da campanha de emancipação do município do Litoral Norte e se consolidou como referência no comércio 

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Júlia Ozorio

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