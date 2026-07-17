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Morre aos 100 anos Elza Berquó, referência da demografia no Brasil

Reconhecida por fundar instituições de pesquisa, a cientista defendeu direitos reprodutivos e políticas públicas baseadas em evidências

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