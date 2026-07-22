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Moradores de São Sebastião do Caí começam a ser retirados de casas

Bairro Navegantes é o primeiro que tem as famílias sendo removidas.  Rio Caí atingiu a cota de inundação durante a madrugada

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Leticia Mendes

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