Moradores de São Sebastião do Caí começam a ser retirados de casas

A Defesa Civil de São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, deu início na manhã desta quarta-feira (22) à remoção das famílias de áreas ribeirinhas. O Rio Caí atingiu a cota de inundação durante a madrugada.

O bairro Navegantes é o primeiro que tem famílias sendo removidas. Um dos moradores, Paulo Roberto Horn, 43 anos, que vive há quatro décadas no local, aguardava nesta manhã pela chegada do caminhão para que nove familiares fossem retirados.

— Infelizmente estamos vivendo isso de novo. Vamos ter de voltar para o ginásio — relata o morador, que na enchente de 2024 teve a casa inundada.

Na Rua Oderich, voluntários do Grupo Gileade Recomeçar faziam a retirada dos móveis de uma das casas. Aline Vogt, 53 anos, que em 2024 perdeu a residência na enchente no mesmo local, voltou ao bairro Navegantes para retirar os pertences da filha.

— A nossa casa foi destruída. Estou no aluguel social. A minha filha ainda mora aqui, mas está trabalhando. Vim retirar as coisinhas dela — descreveu.

Na Rua Coronel Paulino Teixeira, Fernando Nunes, 60 anos, foi até o local para ajudar a filha, o genro e o neto a deixarem a moradia antes que a água invada a casa. A moradia foi a única das quatro da família que restou em pé depois da última enchente.

— Me criei na beira do rio, mas hoje nem posso olhar pra ele. Tive de me mudar, vivo de aluguel. É muito triste ver isso de novo — lamenta.

Abrigo em ginásio

Segundo a prefeitura, os moradores estão sendo levados para um dos ginásios do Parque Centenário. O número de famílias a serem removidas ainda dependerá do comportamento do nível do Rio Caí nas próximas horas.