Geral

Bloqueio total
Notícia

Manhã de sábado tem filas de lentidão no entorno da Ponte Anita Garibaldi em Laguna

Uma pequena anomalia foi identificada em uma das cordoalhas; travessia foi totalmente bloqueada para reparo emergencial

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André Malinoski

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