Manhã de sábado tem filas de lentidão no entorno da Ponte Anita Garibaldi em Laguna

Travessia passa por reparos e está totalmente bloqueada. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina (PRF/SC), a manhã deste sábado (11) registra cerca de nove quilômetros de lentidão e filas que já atingem a altura do km 308, no sentido Sul, da Ponte Anita Garibaldi, em Laguna (SC). E, no sentido Norte, apresenta outros oito quilômetros de congestionamento.

O tráfego está bloqueado entre os kms 312 e 315 da BR-101 Sul/SC para a realização de reparos emergenciais. A previsão de liberação parcial está prevista para 20 de julho. As informações são da CCR ViaCosteira, concessionária responsável pela administração da rodovia.

A ViaCosteira identificou, durante uma inspeção especial, uma pequena anomalia em uma das cordoalhas. Trata-se do conjunto de fios de aço de alta resistência torcidos entre si. A estrutura conta com 90 cordoalhas. Segundo a concessionária, a travessia não apresenta riscos estruturais e informa que a interdição foi adotada de forma preventiva.

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Na sexta-feira (10), a CCR ViaCosteira deu uma coletiva de imprensa para explicar como está a situação. A estimativa é que os trabalhos de manutenção se estendam por ao menos dez dias. E a liberação do tráfego dependerá dos resultados das avaliações técnicas. Um profissional italiano com especialização em pontes estaiadas acompanha os trabalhos em andamento e prestará consultoria na análise técnica.

— A cordoalha é um cabo que tem dentro dele diversos cabos de aço. Quando fomos fazer a inspeção, identificamos que alguns desses cabos de aço de uma cordoalha estavam com comportamento de rompimento — afirmou o diretor da CCR ViaCosteira, Fernando de Marchi, durante a entrevista. — Todos esses cabos vão passar por reavaliações — acrescentou.

Com 2.830 metros de extensão e cerca de 24 metros de largura, a travessia erguida sobre o Canal de Laranjeiras foi inaugurada em julho de 2015 e custou cerca de R$ 777,1 milhões. Neste momento, o trânsito está sendo integralmente desviado pelo traçado antigo da rodovia (Ponte de Cabeçudas), tanto no sentido Sul quanto no sentido Norte.

O prefeito de Laguna, Preto Crippa, disse para Zero Hora que os bairros das proximidades sentem os impactos do bloqueio total.

— A Ponte Anita Garibaldi afunila dentro da parte de nossa região e, consequentemente, é natural criar algum tipo de transtorno nos bairros no entorno da BR-101. Vamos nos adaptando com uma série de dificuldades. Porém, acolhendo as pessoas que queiram entrar em Laguna para comer ou dormir.

A reportagem tentou contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para saber se a estrutura da Ponte Anita Garibaldi corre algum risco. Porém, não obteve retorno até a publicação desta matéria.

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Confira os desvios provisórios:

Sentido Norte (Florianópolis)

Os veículos devem acessar o desvio no km 315 (bairro Bananal), passando por baixo da BR-101. Na sequência, devem seguir pela via marginal em direção à Ponte de Cabeçudas. A partir deste ponto, o trajeto se estende até os arredores do Líder Atacadista, pela pista marginal. Esta opera temporariamente em mão dupla.

Sentido Sul (Porto Alegre)