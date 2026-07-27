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Mais de um terço dos atingidos pela cheia da semana passada em Lajeado é de imigrantes estrangeiros

Contingente de pessoas de outros países abrigadas preocupa prefeitura, dado que elas não vivenciaram enchentes anteriores e, muitas desavisadas, se estabeleceram em áreas alagáveis

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Gabriela Plentz

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