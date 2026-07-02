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Mais de 20 municípios registram danos causados pela chuva no RS

A Defesa Civil aponta que a maioria das cidades afetadas está localizada na região Norte

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Maria Regina Eichenberg

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