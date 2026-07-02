Mais de 20 municípios registram danos causados pela chuva no RS

Chuva causa estragos em estradas em Sananduva. Defesa Civil / Divulgação

Pelo menos 22 municípios gaúchos reportaram danos causados pela chuva desde quarta-feira (1°), aponta novo balanço divulgado pela Defesa Civil do RS. Entre eles, 17 pontos estão localizados na região norte do Estado. Outras três cidades estão situadas na Serra, uma na região Noroeste e outra na Fronteira Oeste.

Conforme o órgão, entre os estragos registrados estão danos em telhados, bloqueios de vias, deslizamentos de terra, quedas de árvores e moradias atingidas por alagamentos.

Segundo o comunicado, 14 pessoas precisaram deixar suas residências devido aos transtornos. Em Jacutinga, no Norte, quatro pessoas estão desabrigadas, assim como em Quatro Irmãos. Já em Campinas do Sul, no Norte, quatro pessoas estão desalojadas.

Em São Borja, na Fronteira Oeste, duas pessoas da mesma família precisaram sair de casa, próximo ao Rio Uruguai, para a residência de familiares, por precaução.

Segundo o coordenador da Defesa Civil da região, tenente-coronel Helio Soares dos Santos Junior, o nível do rio baixou nas últimas horas e saiu da cota de inundação, atingida na última madrugada, para a de alerta. Equipes seguem mobilizadas na região acompanhando a situação.