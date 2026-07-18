Geral

Balanço de sábado
Notícia

Mais de 15 municípios já registram danos em razão do vento ou da chuva no RS; rajadas ultrapassaram 100km/h

Alegrete, Bagé e Santa Maria estão entre as cidades mais afetadas

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Zero Hora

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