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Corações carburados
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Mais de 120 mil rodando: os motivos que fazem do Fusca o carro clássico número 1 do RS

Além de carregar memórias, modelo ainda tem apelo comercial

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Anderson Aires

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