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Lancha com trabalhadores é arrastada pela correnteza no Rio Uruguai

Imagens mostram momento em que a embarcação desce cerca de dois quilômetros rio abaixo e, depois, é rebocada até um porto seguro. Ninguém ficou ferido

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Tamires Hanke

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