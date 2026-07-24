Lancha com trabalhadores é arrastada pela correnteza no Rio Uruguai

Lancha transportava cerca de 20 trabalhadores. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Uma lancha privada, utilizada para transportar funcionários da JBS, foi arrastada pela forte correnteza durante a travessia até Itapiranga, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (23).

Vídeos registrados no local mostram o momento em que a embarcação desce o rio levada pela correnteza e, posteriormente, é rebocada até conseguir atracar em segurança.

Segundo o relato de uma funcionária da JBS, que faz a travessia diariamente e acompanhou a ocorrência, a lancha transportava cerca de 20 trabalhadores quando foi levada pela correnteza por aproximadamente dois quilômetros rio abaixo.

Ainda conforme a testemunha, dois rebocadores que atuam na operação da balsa tentaram conter a lancha, mas não conseguiram. Cerca de 20 minutos depois, um terceiro rebocador foi acionado e conseguiu auxiliar no resgate.

A embarcação desceu costeando a margem de Itapiranga e, em seguida, foi conduzida até Barra do Guarita, onde a correnteza é menos intensa. Do momento em que começou a ser arrastada até atracar em segurança, segundo a testemunha, passaram cerca de 45 minutos.

A travessia de balsa entre Barra do Guarita e Itapiranga continua interrompida em razão do nível elevado do rio.

Outro trabalhador da empresa, que havia feito a travessia em uma viagem anterior, afirmou que sentiu medo durante o deslocamento e disse que normalmente não há um rebocador acompanhando a lancha para uma eventual emergência.

O Corpo de Bombeiros de Itapiranga informou que não foi acionado para a ocorrência. Conforme a corporação, os bombeiros souberam da situação, deslocaram-se até o local, mas, quando chegaram, a embarcação já estava sendo rebocada. Os bombeiros também disseram que não tinham confirmação sobre o número de passageiros no momento do deslocamento.

A JBS informou que acompanhou a ocorrência e que ninguém ficou ferido. A empresa confirmou que a embarcação apresentou uma redução de potência no motor e precisou ser rebocada.

A companhia destacou ainda que o transporte é realizado por uma empresa terceirizada contratada pela JBS e informou que não foram feitas novas tentativas de travessia após o incidente.