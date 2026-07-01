Justiça determina demolição da estrutura do antigo Bali Hai, em Atlântida; entenda a decisão

Bar na Avenida Beira-Mar, em Xangri-lá, em foto de 2004. Ricardo Duarte / Agencia RBS

A Justiça Federal determinou a demolição da estrutura que atualmente abriga uma unidade do 20Barra9, antigo Bali Hai, em Atlântida, no Litoral Norte. A decisão aponta que o local foi construído sobre uma área de preservação permanente.

A decisão atende a ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF) ainda em 2003. Segundo o MPF, vistorias realizadas por órgãos ambientais ainda em 2002, quando o local ainda abrigava o Bali Hai, apontaram que o estabelecimento ocupava dunas frontais e vegetação de restinga. O bar fica na Avenida Beira-Mar, em Xangri-lá.

Os donos da estrutura, responsáveis pelo antigo Bali Hai, ainda podem recorrer da decisão. Procurados pela reportagem, enviaram nota na qual afirmaram que a empresa "está analisando seus fundamentos em conjunto com sua equipe jurídica".

Além disso, o texto informa que sempre houve compromisso de integrar a operação "ao ambiente" em que está inserido, "buscando continuamente reduzir impactos e adotar práticas responsáveis". Entre as medidas, cita o sistema de destinação de esgoto conectado à rede de tratamento e o programa permanente de gerenciamento de resíduos. Veja íntegra abaixo

O que diz a decisão

Além da remoção da construção, a sentença determina a desocupação da área. Segundo o MPF, os proprietários da estrutura foram condenados a pagar R$ 100 mil por danos morais coletivos. Eles também deverão realizar a recuperação ambiental da área.

Os responsáveis pelo local deverão apresentar à Justiça projeto para restaurar as dunas primárias e recompor a vegetação nativa do local. O prazo para o início do cumprimento das obrigações é de 120 dias.

Outro ponto da decisão prevê o pagamento de indenização pela exploração comercial da área e pela utilização considerada irregular de bem pertencente à União. O valor foi fixado em R$ 15 mil por mês, corrigidos pelo IGP-M, desde dezembro de 2002 até a retirada definitiva das construções.

Conforme a sentença, a União e a prefeitura de Xangri-lá deverão acompanhar e fiscalizar a desocupação e a remoção do imóvel. Caso as determinações não sejam cumpridas, poderão realizar a demolição por conta própria e cobrar posteriormente os custos dos condenados.

O Bali Hai

O Bali Hai abriu as portas no verão de 1989, antes mesmo da formação do município, que se emancipou de Capão da Canoa três anos mais tarde.

A família responsável pelo local trabalhou diretamente no negócio até 2005. Depois, passou por diferentes fases, até sofrer um incêndio em 2019 e reabrir apenas cinco meses mais tarde. Desde 2021, é arrendada ao 20Barra9.

Posicionamentos

20BARRA9

Os proprietários do 20Barra9 afirmam que são locatários do espaço e acompanham o processo junto aos donos do local.

Bali Hai

Nota de Esclarecimento à Comunidade

O Bali Hai recebeu com respeito a decisão judicial recentemente divulgada e informa que está analisando seus fundamentos em conjunto com sua equipe jurídica. O processo ainda comporta recursos, que serão apresentados pelos meios legais cabíveis, sempre com absoluto respeito às instituições e plena confiança na Justiça.

Há 37 anos, o Bali Hai faz parte da história do litoral gaúcho. Ao longo desse período, deixou de ser apenas um restaurante para se tornar um ponto de encontro de famílias, amigos e diferentes gerações de gaúchos e visitantes. Milhares de pessoas construíram ali lembranças, celebrações e momentos que hoje fazem parte da memória afetiva de Atlântida e do litoral norte.

Queremos deixar claro que esta nunca foi, e jamais será, uma discussão entre o Bali Hai e o meio ambiente.

A preservação ambiental sempre fez parte da forma como conduzimos nossas atividades. Nosso compromisso sempre foi integrar nossa operação ao ambiente em que estamos inseridos, buscando continuamente reduzir impactos e adotar práticas responsáveis.

Por isso o Bali Hai conta com sistema de destinação de esgoto conectado à rede de tratamento, disponibiliza gratuitamente sanitários e água potável para milhares de banhistas durante toda a temporada de verão, desenvolve um programa permanente de gerenciamento de resíduos em parceria com o poder público e cooperativas locais, mantém pontos de coleta seletiva na faixa de praia e promove ações de conscientização ambiental voltadas aos frequentadores.

Essas medidas refletem uma convicção que sempre orientou nossas decisões: é possível oferecer um serviço de qualidade enquanto se investe na proteção do ambiente que torna esse trabalho possível.

Ao longo do processo judicial, foram produzidos diversos estudos técnicos que comprovaram a ausência de dano ambiental. A determinação de retirada do estabelecimento visa tão somente à formação de uma duna em seu lugar, o que constitui mais uma evidência da inexistência de dano ambiental propriamente dito. Sempre com o devido respeito às decisões judiciais e ao entendimento adotado, seguiremos produzindo todos os elementos técnicos necessários para demonstrar que o ser humano integra o meio ambiente e que sua convivência equilibrada com a natureza é plenamente possível por meio de práticas sustentáveis e eficazes, princípio que sempre norteou a atuação do Bali Hai.

Da mesma forma, reafirmamos nossa total disposição para dialogar com o Ministério Público, com os órgãos ambientais e com todos os agentes envolvidos na busca por soluções que conciliem preservação ambiental, segurança jurídica, manutenção dos empregos, desenvolvimento do turismo e a continuidade de um espaço que faz parte da memória afetiva do litoral gaúcho.

Acreditamos que a construção conjunta de soluções produz resultados mais positivos para toda a sociedade. Nossa intenção sempre foi fazer parte do ambiente em que estamos inseridos, e continuaremos abertos a aperfeiçoar nossas práticas sempre que houver oportunidade para isso.

Por fim, mais do que uma estrutura física, o Bali Hai representa uma história construída diariamente por colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e por toda uma comunidade que, há quase quatro décadas, faz deste espaço um lugar de convivência, acolhimento e pertencimento.

Seguiremos trabalhando com responsabilidade, respeito e transparência, confiantes de que é possível conciliar desenvolvimento sustentável e a permanência de um patrimônio que há quase quatro décadas acolhe milhares de pessoas no litoral gaúcho.