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Justiça determina demolição da estrutura do antigo Bali Hai, em Atlântida; entenda a decisão

Ação movida pelo Ministério Público Federal em 2003 entende que bar, que hoje abriga uma unidade do 20Barra9, ocupa área de preservação ambiental da União

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Gabriela Plentz

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