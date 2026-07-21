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"Mestre dos mestres"
Notícia

Jornalista Carlos Bastos, que participou do lançamento do "Jornal Nacional", morre aos 91 anos no Rio Grande do Sul

Profissional atuou por quase sete décadas na cobertura política do RS e do Brasil 

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