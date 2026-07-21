Jornalista Carlos Bastos, que participou do lançamento do "Jornal Nacional", morre aos 91 anos no Rio Grande do Sul

Ao longo da trajetória, Bastos trabalhou em jornais, emissoras de rádio e de televisão. Marco Couto / Reprodução

O jornalista Carlos Henrique Esquivel Bastos morreu nesta terça-feira (21), aos 91 anos, em Porto Alegre. Com quase sete décadas de atuação, ele foi uma das referências na cobertura da política do Rio Grande do Sul e do Brasil.

De acordo com o hospital Moinhos de Vento, Bastos faleceu às 14h devido a complicações cardíacas e renais. Ele estava internado desde o 11 de julho. O velório começa nesta quarta-feira (22), às 9h30min, no Salão Júlio de Castilhos da Assembleia Legislativa. O sepultamento será às 17h, no Cemitério São Miguel e Almas.

Nascido em 25 de julho de 1934, em Passo Fundo, Bastos era filho de pai brasileiro e mãe argentina. Começou a carreira em 1955, no jornal O Clarim, em Porto Alegre. Ao longo da trajetória, trabalhou em jornais, emissoras de rádio e de televisão.

Carlos Bastos deixa a esposa, Ana Maria Lopes de Almeida Bastos, quatro filhos e quatro netos.

Na área política, o jornalista cobriu campanhas presidenciais, governos estaduais e crises institucionais. Acompanhou a Campanha da Legalidade, em 1961, dentro do Palácio Piratini, e conviveu com figuras centrais da política, como Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola.

Bastos atuou como chefe de reportagem do jornal Zero Hora e da Rádio e TV Gaúcha, onde dirigiu os setores de jornalismo e esporte, incluindo o Jornal do Almoço. Ele também participou do lançamento do Jornal Nacional, em 1969.

O profissional exerceu funções públicas na área da comunicação. Foi superintendente de Comunicação Social da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e secretário de Comunicação no governo estadual de Alceu Collares.

Chamado por colegas de profissão de "mestre dos mestres", Bastos defendia a independência na atuação jornalística.

— A democracia é essencial, principalmente para a comunicação, principalmente para os jornalistas. Seja de direita, seja de esquerda, todo mundo tem direito de propagar o que pensa, mas a democracia é essencial para o país — afirmou o jornalista em entrevista à RBS TV.

Fora da política, Bastos era torcedor do Grêmio e chegou a atuar como conselheiro do clube. Na área da publicidade, foi o único profissional de fora do setor a receber o título de Publicitário do Ano, concedido pela Associação Riograndense de Propaganda. Também recebeu os títulos de cidadão honorário de Porto Alegre e de Itacurubi, além de cidadão emérito de Passo Fundo.

Profissional e amigo

Presidente emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky é amigo de infância de Carlos Bastos, a quem chamava carinhosamente de Bastinhos. Tinham a mesma idade e ambos estudaram no Instituto Educacional de Passo Fundo, cidade onde ambos nasceram e cresceram.

— O Bastos foi também de uma qualidade profissional incomum. Ele se dedicou ao jornalismo como poucos. Um jornalista sério, que soube executar as suas funções e as suas atividades por muitos anos na RBS, mas também em outras mídias — declara Jayme.

Jayme destaca que o amigo deixou como grande legado na RBS a profissionalização da marca:

— A gente perdeu um companheiro profissional. Mas eu perdi, sobretudo, um querido, velho e grande amigo. Vou sentir saudades, Bastinhos.

Orientador e agregador

Quem conviveu com Carlos Bastos só tem boas recordações, sejam no ambiente de trabalho ou no contato pessoal. Com um currículo amplo, passando pelas mais diversas áreas da comunicação no Estado, era conhecido como um formador de profissionais que, mais tarde, se tornaram destaques no jornalismo.

Amigos de Bastos relembram da vez que ele se emocionou assistindo ao Jornal Nacional, ao perceber que, entre os 10 repórteres que entraram ao vivo, nove passaram por sua gestão em algum momento. Ou seja, tinha o toque de Midas para descobrir talentos.

— O Bastos foi, se não o criador de grandes profissionais, um orientador da atividade que exige, acima de tudo, um compromisso permanente com a verdade. Ele vai deixar muita saudade, mas também seguirá com o respeito que é devido a todos que souberam exercer a profissão, e ele foi um dos melhores que a exerceram — conta o jornalista Batista Filho, que complementa:

— Ele era o meu melhor amigo. E ele dizia que eu era o dele.

Referência profissional, Bastos era um agregador, fazendo amizade por onde passava e unindo pessoas — por exemplo, foi ele quem apresentou Ibsen e Laila Pinheiro, que se casaram e tiveram o filho Márcio Pinheiro. Anos mais tarde, o fruto do amor dos seus amigos entrevistou o jornalista em mais de uma ocasião.

— O Bastos foi uma amizade que herdei. Já tinha admiração pelo profissional, e mais ainda pelo pessoal. Ele foi, provavelmente, o repórter e analista político pelo maior tempo aqui no Rio Grande do Sul. Acompanhou, creio eu, quase 70 anos da política gaúcha e conviveu com todo mundo, de Brizola, passando por Collares, a Sartori. E duvido que alguém fale mal dele — enfatiza Márcio Pinheiro, que lamenta não ter convencido o amigo a escrever um livro sobre a sua trajetória.

Pilar da história jornalística

Bastos também era reconhecido por ser uma memória viva do jornalismo gaúcho. Transitando por diversas áreas, o profissional era sempre consultado sobre dúvidas históricas do âmbito político. E, mesmo com a idade já avançada, colegas garantem que a lucidez e as lembranças seguiam intactas. Também era ligado ao PDT, mas amigos garantem que isso nunca tirou a sua imparcialidade jornalística.

— O Bastos foi, acima de tudo, um humanista e, por isso, a sua opção partidária. Ele sempre votou de acordo com suas convicções e estas estavam sempre embutidas no generoso conceito defendido por Leonel Brizola — garante Batista Filho.

A amiga e jornalista Núbia Silveira acredita que Bastos era o tipo de pessoa que conquistava pelo humor e pelas histórias que contava, reforçando que as três grandes paixões dele foram o jornalismo, o Grêmio e a política.

— Ele era o tipo do jornalista das antigas, um tipo boêmio. E, na nossa profissão, a gente precisa trabalhar com as diferenças, mas é sempre muito difícil conseguir unir os diferentes. E o Bastos conseguia por saber conversar, mas, principalmente, por saber ouvir e respeitar as outras pessoas. Trabalhei com ele e nunca o vi ter um ataque, grito, nada. Ele estava sempre bem-humorado e pronto para ajudar — diz Núbia.

Tais adjetivos são confirmados pela amiga e colega de profissão Jurema Josefa, que afirma enxergar Bastos como um exemplo — e era isso que inspirava os demais a se tornarem as suas melhores versões.

— Ele era um líder nato. O exemplo que ele dava para as pessoas trabalharem com ele era trabalhando, era mostrando, era fazendo. Ele era diferente. E tinha uma ética muito grande, um respeito muito grande por todos os membros da equipe. E isso inclui todo mundo, as pessoas que atuavam na área de limpeza, que faziam o café. Toda pessoa era especial para ele — recorda Jurema.

A presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Cláudia Coutinho, reforça que Carlos Bastos foi e continuará sendo "uma referência para o jornalismo gaúcho", com enfoque na área da política, principalmente por ter acompanhado momentos importantes da história do Estado, como o Movimento da Legalidade.

— A sua vivência como jornalista sempre foi um aprendizado para todos que tiveram o privilégio de trabalhar com ele. Para nós da ARI, em especial, o Bastos sempre foi uma pessoa disponível e disposto a contribuir com a instituição, seja ao participar de eventos seja compartilhando todo o seu conhecimento. É uma grande perda — afirma Cláudia.

Reconhecimento do partido

O PDT gaúcho emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento de Carlos Bastos, chamando-o de "jornalista de trajetória ímpar" e enaltecendo que o profissional foi "testemunha privilegiada de momentos decisivos da história do Brasil e do Rio Grande do Sul". O texto ainda aponta que o jornalista "preservou, com sua memória extraordinária, episódios fundamentais da nossa vida política".

A nota enaltece seu trabalho: "Um dos cinco pedetistas históricos que integraram a equipe da Rádio Legalidade, instalada nos porões do Palácio Piratini, ao lado de Leonel Brizola, Carlos Bastos participou de um dos momentos mais marcantes da defesa da democracia no Brasil. Essa vivência fez dele um guardião da memória do trabalhismo e uma referência permanente para as novas gerações".

E ainda aponta que o jornalista é "reconhecido pelo PDT como um dos grandes ícones do trabalhismo gaúcho" e que ele "deixa um legado que transcende o jornalismo".

Homenagem do governador

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, manifestou-se sobre a morte do jornalista, ao qual ele creditou como sendo "uma das maiores referências da imprensa gaúcha". Destacando o envolvimento de Bastos na Legalidade, o político apontou que a "sua trajetória profissional se confunde com a própria história do Estado", além de afirmar que o seu trabalho ajudou a preservar para as futuras gerações "a memória de acontecimentos que moldaram o Rio Grande do Sul".

Nota do SindJoRS

O Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (SindJoRS), em nota, ressaltou Bastos como sendo um "dos maiores nomes da imprensa gaúcha e uma das maiores referências do jornalismo político brasileiro". Também apontou que o profissional "formou gerações de jornalistas" e que a sua "credibilidade foi construída pela independência, pela seriedade e pela convicção de que o jornalismo é um serviço essencial à democracia".