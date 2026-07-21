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Jornalista brasileiro de 46 anos morre na Suíça

Francisco de Assis Ripol Clemente, conhecido como Chico Santo, trabalhou em diversos veículos de comunicação, como Rede Globo e GloboNews

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Estadão Conteúdo

Adriana Victorino e Geovanna Hora

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