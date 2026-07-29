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"Isso tira a tua paz, a pessoa adoece": Rio Gravataí passa da cota de inundação e famílias saem de casa

Moradores do bairro Vila Rica, em Gravataí, passaram a madrugada monitorando o avanço da água, enquanto parte da vizinhança retirava móveis por medo de novos alagamentos

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Leonardo Martins

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