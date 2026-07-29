"Isso tira a tua paz, a pessoa adoece": Rio Gravataí passa da cota de inundação e famílias saem de casa

Moradores do bairro Vila Rica, em Gravataí, retirando pertences das suas residências. Leonardo Martins / Agência RBS

A chuva que caiu na madrugada desta quarta-feira (29) elevou o nível do Rio Gravataí acima da cota de inundação e fez com que moradores do bairro Vila Rica, em Gravataí, deixassem suas casas durante a noite. Ao menos sete pessoas foram acolhidas por parentes, sem necessidade de abrigo público, segundo a Defesa Civil do município.

Na manhã desta quarta, o Rio Gravataí marcava 4m81cm na estação Passo das Canoas, seis centímetros acima da cota de inundação, que é de 4m75cm. O nível subia à razão de um centímetro por hora. Só hoje, o município registrou 38 milímetros de chuva e permanece em situação de inundação.

Na esquina da Rua Lagoa Formosa com a Rua Vila Rica, no coração do bairro, a água tomava conta do asfalto pela manhã. O clima entre os moradores era de preocupação. Enquanto uns observavam o avanço da água pela calçada, outros já carregavam móveis em caminhões, sem esperar pelo próximo boletim.

Esquina da Rua Lagoa Formosa com a Rua Vila Rica é marcada por alagamentos constantes. Leonardo Martins / Agência RBS

Vilmar Pieretti dos Santos, 51 anos, foi um dos que não esperaram. Pai de santo, saiu de casa ainda na noite de terça-feira (28) e passou a madrugada no bairro Tom Jobim, na casa de uma filha de santo, como são chamadas as pessoas iniciadas por ele nas religiões de matriz africana.

— Ontem à noite eu tive que sair de casa. Fiquei com medo e preocupado com os meus cachorros — conta Santos.

A rotina se repete a cada temporal, e o morador diz que a ansiedade chega antes da água.

— Basta uma chuva um pouco mais forte e a gente já fica nervoso — comenta.

Vilmar Pieretti dos Santos, 51 anos, precisou sair de casa durante a madrugada. Leonardo Martins / Agência RBS

Cansado do ciclo, ele tenta há tempos deixar o endereço, sem sucesso.

— Faz tempo que estou tentando vender ou trocar a casa, mas está difícil. A princípio, eu queria vender, mas, se conseguir uma troca, está valendo, porque pelo menos eu tenho paz de espírito. Isso tira a tua paz, mexe com o psicológico, a pessoa adoece — afirma.

Noite em claro à espera da água

Alagamentos são recorrentes no bairro Vila Rica, em Gravataí. Leonardo Martins / Agência RBS

A poucos metros dali, Everton Flores Soares, 32 anos, montador mecânico, acompanhava o nível da água na rua. Ele descreve o alagamento não como um evento, mas como um hábito do bairro: a cada chuva mais volumosa, a água empoça e não escoa.

— Aqui é com frequência. Toda chuva que dá acontece esse transtorno do alagamento. A água não tem para onde escoar e fica na rua — explica Soares.

Na madrugada, a família dele ficou acordada monitorando a rua, com a memória da enchente de maio de 2024 ainda fresca.

— Esta noite a gente nem dormiu. A água vem até aqui, e daí ficamos preocupados. Foi o que aconteceu em 2024 — relata.

Everton Flores Soares, 32 anos, afirma que vive preocupação constante com novas cheias. Leonardo Martins / Agência RBS

A repetição das cheias criou uma rotina de prontidão. As coisas ficam arrumadas, prontas para serem retiradas. O que falta, diz ele, é um destino.

— A gente já deixa tudo arrumado. Se a água chegar mais perto, temos que sair. Já pensamos em ir embora, mas não temos para onde. Dá para ir para a casa de um familiar, mas, para morar, sair daqui, não tem. Isso é que complica — pondera Soares.

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Recém-chegada ao bairro, moradora saiu de madrugada

Nem sempre é preciso morar anos na Vila Rica para conhecer o roteiro. Larissa Ferreira, 30 anos, alugou uma casa na rua há pouco tempo e já enfrentou a primeira noite de mudança forçada.

Ainda de madrugada, com a água se aproximando, decidiu sair. Pela manhã, colocava os móveis em um caminhão com a ajuda de familiares, a caminho da casa da mãe.

Larissa Ferreira, 30 anos, alugou uma casa na rua há pouco tempo e já enfrentou a primeira noite de mudança forçada. Leonardo Martins / Agência RBS

Antes disso, ela já havia ouvido dos vizinhos o histórico do endereço.

— Perguntei para os vizinhos, e eles contaram que, quando teve a enchente, a água veio até a janela — relata Larissa.

Medo é de que o Arroio Ilhéus suba mais

Moradores temem que o Arroio Ilhéus, próximo ao local, transborde. Leonardo Martins / Agência RBS

A Vila Rica fica ao lado do Arroio Ilhéus, e é dali que vem o temor de quem ficou. Mesmo com o registro oficial de sete saídas voluntárias durante a madrugada, moradores circulavam pelas ruas com caixas e sacolas, antecipando a possibilidade de a água subir ainda mais ao longo do dia.

Ao meio-dia desta quarta-feira, a Defesa Civil emitiu alerta vermelho para inundação do Rio Gravataí, com classificação de risco muito alta para o município. O aviso vale até as 12h de quinta-feira (30) e recomenda que a população evite áreas inundáveis.

Em caso de emergência, os telefones são 190 (Brigada Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros).

A Defesa Civil orienta ainda que os moradores procurem informações junto ao órgão no próprio município e conheçam os planos de contingência locais, documentos que indicam quais são as áreas de risco de cada cidade e como agir em caso de desastre.