"Isso tira a tua paz, a pessoa adoece": Rio Gravataí passa da cota de inundação e famílias saem de casa

A chuva que caiu na madrugada desta quarta-feira (29) elevou o nível do Rio Gravataí acima da cota de inundação e fez com que moradores do bairro Vila Rica, em Gravataí, deixassem suas casas durante a noite. Ao menos sete pessoas foram acolhidas por parentes, sem necessidade de abrigo público, segundo a Defesa Civil do município.
Na manhã desta quarta, o Rio Gravataí marcava 4m81cm na estação Passo das Canoas, seis centímetros acima da cota de inundação, que é de 4m75cm. O nível subia à razão de um centímetro por hora. Só hoje, o município registrou 38 milímetros de chuva e permanece em situação de inundação.
Na esquina da Rua Lagoa Formosa com a Rua Vila Rica, no coração do bairro, a água tomava conta do asfalto pela manhã. O clima entre os moradores era de preocupação. Enquanto uns observavam o avanço da água pela calçada, outros já carregavam móveis em caminhões, sem esperar pelo próximo boletim.
Vilmar Pieretti dos Santos, 51 anos, foi um dos que não esperaram. Pai de santo, saiu de casa ainda na noite de terça-feira (28) e passou a madrugada no bairro Tom Jobim, na casa de uma filha de santo, como são chamadas as pessoas iniciadas por ele nas religiões de matriz africana.
— Ontem à noite eu tive que sair de casa. Fiquei com medo e preocupado com os meus cachorros — conta Santos.
A rotina se repete a cada temporal, e o morador diz que a ansiedade chega antes da água.
— Basta uma chuva um pouco mais forte e a gente já fica nervoso — comenta.
Cansado do ciclo, ele tenta há tempos deixar o endereço, sem sucesso.
— Faz tempo que estou tentando vender ou trocar a casa, mas está difícil. A princípio, eu queria vender, mas, se conseguir uma troca, está valendo, porque pelo menos eu tenho paz de espírito. Isso tira a tua paz, mexe com o psicológico, a pessoa adoece — afirma.
Noite em claro à espera da água
A poucos metros dali, Everton Flores Soares, 32 anos, montador mecânico, acompanhava o nível da água na rua. Ele descreve o alagamento não como um evento, mas como um hábito do bairro: a cada chuva mais volumosa, a água empoça e não escoa.
— Aqui é com frequência. Toda chuva que dá acontece esse transtorno do alagamento. A água não tem para onde escoar e fica na rua — explica Soares.
Na madrugada, a família dele ficou acordada monitorando a rua, com a memória da enchente de maio de 2024 ainda fresca.
— Esta noite a gente nem dormiu. A água vem até aqui, e daí ficamos preocupados. Foi o que aconteceu em 2024 — relata.
A repetição das cheias criou uma rotina de prontidão. As coisas ficam arrumadas, prontas para serem retiradas. O que falta, diz ele, é um destino.
— A gente já deixa tudo arrumado. Se a água chegar mais perto, temos que sair. Já pensamos em ir embora, mas não temos para onde. Dá para ir para a casa de um familiar, mas, para morar, sair daqui, não tem. Isso é que complica — pondera Soares.
Recém-chegada ao bairro, moradora saiu de madrugada
Nem sempre é preciso morar anos na Vila Rica para conhecer o roteiro. Larissa Ferreira, 30 anos, alugou uma casa na rua há pouco tempo e já enfrentou a primeira noite de mudança forçada.
Ainda de madrugada, com a água se aproximando, decidiu sair. Pela manhã, colocava os móveis em um caminhão com a ajuda de familiares, a caminho da casa da mãe.
Antes disso, ela já havia ouvido dos vizinhos o histórico do endereço.
— Perguntei para os vizinhos, e eles contaram que, quando teve a enchente, a água veio até a janela — relata Larissa.
Medo é de que o Arroio Ilhéus suba mais
A Vila Rica fica ao lado do Arroio Ilhéus, e é dali que vem o temor de quem ficou. Mesmo com o registro oficial de sete saídas voluntárias durante a madrugada, moradores circulavam pelas ruas com caixas e sacolas, antecipando a possibilidade de a água subir ainda mais ao longo do dia.
Ao meio-dia desta quarta-feira, a Defesa Civil emitiu alerta vermelho para inundação do Rio Gravataí, com classificação de risco muito alta para o município. O aviso vale até as 12h de quinta-feira (30) e recomenda que a população evite áreas inundáveis.
Em caso de emergência, os telefones são 190 (Brigada Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros).
A Defesa Civil orienta ainda que os moradores procurem informações junto ao órgão no próprio município e conheçam os planos de contingência locais, documentos que indicam quais são as áreas de risco de cada cidade e como agir em caso de desastre.
As equipes seguem monitorando o nível do rio, que continua em elevação na tarde desta quarta-feira.