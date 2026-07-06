Geral

Santa Catarina
Notícia

Incêndio atinge hotel em Chapecó; um hospede é preso

Segundo a Polícia Civil, homem de 61 anos disse que começou o fogo porque acreditava estar sendo perseguido

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS