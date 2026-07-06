Incêndio atinge hotel em Chapecó; um hospede é preso

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início por volta da 0h30min em um apartamento do segundo pavimento. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um incêndio atingiu um hotel em Chapecó, em Santa Catarina, durante a madrugada desta segunda-feira (6). A equipe de bombeiros resgatou nove pessoas e encaminhou quatro delas para atendimento médico. O suspeito, que estava hospedado no local, foi preso. O caso é investigado.

Segundo a Polícia Civil, o homem, de 61 anos, confessou o crime, alegando ter iniciado o fogo porque acreditava estar sendo perseguido. As informações são do g1.

A Polícia Militar foi chamada e encaminhou o homem à Central de Plantão Policial, onde foi detido. O delegado pediu a prisão preventiva do homem, que ainda precisa ser analisada.

Incêndio

Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início por volta da 0h30min em um apartamento do segundo pavimento, provocando fumaça que se propagou pelas áreas comuns da edificação. No momento, 24 pessoas estavam no local.

Os bombeiros conseguiram conter o fogo. Depois, os agentes começaram a ventilação do imóvel e auxiliaram os hóspedes na retirada dos pertences pessoais.