Imagens mostram estragos causados pelo temporal no RS; veja vídeo

O Rio Grande do Sul contabiliza estragos em razão dos temporais que atingem o Estado desde segunda-feira (27). Diversas cidades ainda não haviam se recuperado dos danos causados pela chuvarada da semana passada.

Na manhã desta segunda, ao menos seis rios estavam acima da cota de inundação em 10 município. Entre eles, o Rio Taquari, em Lajeado. Na cidade, moradores começavam a retornar para suas casas quando as águas voltaram a invadir ruas da cidade, como a Borges de Medeiros.

Inundações

O acúmulo de chuva provocou inundações em municípios do Vale do Paranhana, como Rolante, Três Coroas e Igrejinha. Famílias precisaram deixar as suas casas e buscar abrigo em algumas localidades.

O Rio Rolante, um afluente do Rio dos Sinos, no Vale do Paranhana, subiu nesta manhã. O acesso ao centro de Rolante foi bloqueado em razão das cheias. A água alcançou a altura de carros. O município registrou 113 milímetros de chuva nas últimas horas.

Tornado

Também foi registrado a passagem de um tornado pelo noroeste do Rio Grande do Sul, que deixou um cenário de destruição em comunidades do interior de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho, na noite de terça-feira (28).

Mais de 10 propriedades foram afetadas em Sete de Setembro. Animais morreram e casas foram totalmente destruídas.

No limite com Giruá, quatro pessoas foram atingidas por destroços de uma casa que desabou e precisaram ser levadas ao hospital em Santo Ângelo. Em uma residência de idosos, o telhado foi totalmente descoberto e eles foram levados para casas de familiares.

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Granizo

Durante a madrugada, forte chuva de granizo atingiu diferentes municípios do Estado. A Serra foi uma das regiões afetadas. Até o momento não há registro de feridos, mas houve danos materiais — o gelo destruiu parte de uma igreja e danificou uma escola em Mato Perso, no interior de Flores da Cunha.

Também há registro de queda de granizo em ao menos seis municípios da Região Central: São Pedro do Sul, São Gabriel, Cacequi, Quevedos, Santiago e Capão do Cipó, onde cem residências tiveram danos. Ninguém precisou sair de casa, segundo a Defesa Civil, que distribuiu lonas ontem à noite.