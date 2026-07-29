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Excesso de chuvas
Notícia

Imagens mostram estragos causados pelo temporal no RS; veja vídeo

Na manhã desta quarta-feira, seis rios stavam acima da cota de inundação em 10 municípios; entre as regiões com danos estão vales do Taquari, do Paranhana e do Caí

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