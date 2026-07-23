Idosa morre após ser operada por engano; família diz que hospital classificou a cirurgia como "benefício clínico"

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Hospital Beneficência Portuguesa fica em Campinas (SP). Hospital Beneficência Portuguesa / Divulgação

A família de Jandira Marina Dias Braga, 76 anos, pretende recorrer à Justiça após a morte da idosa, operada por engano no Hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas (SP).

Parentes informaram que, durante uma reunião, realizada após o procedimento, representantes da instituição de saúde afirmaram que a cirurgia teria proporcionado um "benefício clínico" ao permitir a drenagem de fluidos provocados pela obstrução intestinal. As informações são do g1.

Jandira estava internada para tratar uma obstrução intestinal causada pela recidiva de um câncer de cólon e aguardava a definição da equipe médica sobre o tratamento. Em 8 de junho, porém, ela foi encaminhada ao centro cirúrgico sem que esse fosse o procedimento previsto. A idosa morreu três dias depois.

A neta, Camila Dias Barozzi, relatou que a família foi chamada para uma conversa com o diretor clínico e a diretora do centro cirúrgico após a descoberta do erro.

Na reunião, o diretor teria admitido que, embora a falha nunca tivesse ocorrido na carreira dele, o procedimento permitiu que fluidos associados à obstrução do intestino fossem drenados, o que seria benéfico para a idosa.

Para a família, no entanto, o quadro de saúde da idosa piorou após a cirurgia. Camila afirmou que Jandira apresentou taquicardia e sinais de sepse logo depois do procedimento.

— Ela já começou a ter taquicardia, começou a ter sinais de sepse logo após o processo cirúrgico. Foi então que o quadro clínico dela decaiu muito — disse.

Em nota, o hospital admitiu o erro, lamentou "profundamente o ocorrido" e informou que prestou toda a assistência necessária durante o atendimento.

A instituição também afirmou ter adotado medidas administrativas em relação aos profissionais envolvidos e disse que uma avaliação médica e técnica concluiu que o procedimento "não alterou o prognóstico da paciente".

Camila afirmou que a família pretende buscar a responsabilização dos envolvidos por meio da Justiça. Segundo ela, o objetivo também é cobrar mudanças nos protocolos cirúrgicos da instituição para evitar que casos semelhantes voltem a acontecer.

Leia na íntegra a nota do hospital

O Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas informa que identificou a ocorrência de um evento adverso relacionado à assistência prestada a uma paciente. Assim que a situação foi constatada, a instituição adotou as medidas assistenciais necessárias, comunicou os familiares e prestou todo o suporte necessário ao longo da assistência. A avaliação médica e técnica realizada após o ocorrido concluiu que o procedimento realizado não alterou o prognóstico da paciente.

Desde a identificação do ocorrido, o Hospital instaurou sindicância interna para apuração rigorosa dos fatos, com o objetivo de identificar as circunstâncias da ocorrência e revisar os protocolos de segurança adotados pela instituição. O caso já foi encaminhado aos conselhos profissionais competentes e foram adotadas medidas administrativas em relação aos profissionais envolvidos, incluindo desligamentos.

Como resultado da apuração, o Hospital reforçou seus protocolos e fluxos de segurança assistencial, reafirmando seu compromisso com a qualidade do atendimento, a segurança do paciente, a transparência e a melhoria contínua de seus processos.