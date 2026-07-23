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Idosa morre após ser operada por engano; família diz que hospital classificou a cirurgia como "benefício clínico"

Paciente de 76 anos estava internada para tratar uma obstrução intestinal e foi encaminhada ao centro cirúrgico sem maiores explicações

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