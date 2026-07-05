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Vale do Paranhana
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Homem morre em colisão entre dois carros na RS-115, em Três Coroas

O acidente ocorreu no começo da noite de sábado (4)

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Kathlyn Moreira

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