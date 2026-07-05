Homem morre em colisão entre dois carros na RS-115, em Três Coroas

Um homem morreu em uma colisão entre dois carros no km 15 da RS-115, em Três Coroas, no Vale do Paranhana. O acidente ocorreu no começo da noite de sábado (4), por volta de 18h45min.

A vítima foi identificada como Hugo Renato Lopes da Rocha, de 59 anos, morador do município. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o condutor estava em um Santana que trafegava no sentido Igrejinha–Gramado quando invadiu a pista contrária, batendo transversalmente em uma T-Cross, com placas de Três Coroas.

O motorista do Santana morreu no local. A condutora do outro carro, de 31 anos, não se feriu.