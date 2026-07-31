Guaíba atinge cota de alerta em Porto Alegre, e seis rios permanecem em nível de inundação no RS

Mesmo com a trégua da chuva em boa parte do Rio Grande do Sul, ao menos seis rios seguem acima da cota de inundação nesta sexta-feira (31) em diferentes regiões do Estado. As águas extravasaram os leitos em pelo menos 10 municípios gaúchos.
Em Porto Alegre, o Guaíba atingiu a cota de alerta no Cais Mauá às 4h15min. Conforme o Serviço Geológico do Brasil (SGB), o nível apresentou elevação de aproximadamente um centímetro por hora durante a madrugada. Veja a medição das 11h:
- Cais Mauá: 2m54cm | Cota de atenção: 1m90m | Cota de alerta: 2m50cm | Cota de inundação: 3m
- Usina do Gasômetro: 1m86cm | Cota de atenção: 1m70cm | Cota de alerta: 2m10cm | Cota de inundação: 2m60cm
Na Rua João Moreira Maciel, sob a nova ponte do Guaíba, na zona norte de Porto Alegre, a água do Rio Jacuí nivelou com a via e causou alagamentos. A água também retorna por bueiros, bloqueando uma das faixas e dificultando o trânsito de veículos. Em nota, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) explicou que a via "está fora da área protegida pelo sistema de proteção contra cheias". Confira abaixo.
Já em Eldorado do Sul, o Rio Jacuí voltou a inundar a área urbana. Inicialmente, os alagamentos atingiram os bairros Cidade Verde, Vila da Paz, Picada e Assentamento Irga.
Boletim do SGB em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) indica que o Guaíba deve seguir em elevação de nível até sábado (1º). A atualização mais recente da Defesa Civil do Estado indica 1.035 pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul. O Parque do Imigrante, em Lajeado, recebe 41% do total.
Veja o nível dos rios
De acordo com dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Última atualização: 11h
Rio dos Sinos
O nível está estabilizado em Campo Bom, mas segue subindo em São Leopoldo. Em Taquara, a tendência é de queda.
- Campo Bom: 7m34cm| Cota de inundação 7m20cm
- São Leopoldo: 5m08cm | Cota de inundação: 4m50cm
- Taquara: 7m25cm | Cota de inundação: 7m
Rio Jacuí
Oscilou durante a madrugada, com momentos de elevação e queda.
- Dona Francisca: 8m57cm | Cota de inundação: 7m50cm
- Cachoeira do Sul: 9m52cm | Cota de inundação: 9m
Rio Caí
Registrou baixa durante toda a madrugada e segue em declínio ao longo da manhã. Por volta das 4h, deixou a cota de inundação (10m50cm) em São Sebastião do Caí.
- Montenegro: 7m17cm | Cota de inundação: 6m
Rio Uruguai
Está em declínio em Itaqui e Uruguaiana.
- Itaqui: 8m47cm | Cota de inundação: 8m30cm
- Uruguaiana: 9m05cm | Cota de inundação: 8m50cm
Rio Gravataí
Permanece estável desde a madrugada.
- Gravataí: 4m93cm | Cota de inundação: 4m75cm
Rio Taquari
O leito apresentou redução durante a madrugada e ao longo da manhã, mas segue acima da cota em Taquari. Em Encantado, Lajeado, Estrela e Muçum, recuou para a cota de alerta.
- Taquari: 8m98cm | Cota de inundação: 8m50cm
O que diz o Dmae
O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que a rua João Moreira Maciel, localizada nas proximidades da entrada de Porto Alegre, está fora da área protegida pelo sistema de proteção contra cheias. Naquele trecho, os diques que impedem a entrada da água dos rios na cidade são a FreeWay (BR-290) e a avenida Castelo Branco.
A área situada entre os diques e os mananciais foi projetada para ser inundável durante períodos de cheia. Até a manhã desta sexta-feira, 31, não há registro de pontos de acúmulo de água na região atendida pelo sistema de proteção contra cheias. O Dmae mantém o monitoramento permanente das condições hidrológicas e da operação do sistema em toda a cidade.