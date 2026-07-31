Guaíba atinge cota de alerta em Porto Alegre, e seis rios permanecem em nível de inundação no RS

Mesmo com a trégua da chuva em boa parte do Rio Grande do Sul, ao menos seis rios seguem acima da cota de inundação nesta sexta-feira (31) em diferentes regiões do Estado. As águas extravasaram os leitos em pelo menos 10 municípios gaúchos.

Em Porto Alegre, o Guaíba atingiu a cota de alerta no Cais Mauá às 4h15min. Conforme o Serviço Geológico do Brasil (SGB), o nível apresentou elevação de aproximadamente um centímetro por hora durante a madrugada. Veja a medição das 11h:

Cais Mauá : 2m54cm | Cota de atenção: 1m90m | Cota de alerta: 2m50cm | Cota de inundação: 3m

: 2m54cm | Cota de atenção: 1m90m | Cota de alerta: 2m50cm | Cota de inundação: 3m Usina do Gasômetro: 1m86cm | Cota de atenção: 1m70cm | Cota de alerta: 2m10cm | Cota de inundação: 2m60cm

Na Rua João Moreira Maciel, sob a nova ponte do Guaíba, na zona norte de Porto Alegre, a água do Rio Jacuí nivelou com a via e causou alagamentos. A água também retorna por bueiros, bloqueando uma das faixas e dificultando o trânsito de veículos. Em nota, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) explicou que a via "está fora da área protegida pelo sistema de proteção contra cheias". Confira abaixo.

Já em Eldorado do Sul, o Rio Jacuí voltou a inundar a área urbana. Inicialmente, os alagamentos atingiram os bairros Cidade Verde, Vila da Paz, Picada e Assentamento Irga.

Boletim do SGB em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) indica que o Guaíba deve seguir em elevação de nível até sábado (1º). A atualização mais recente da Defesa Civil do Estado indica 1.035 pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul. O Parque do Imigrante, em Lajeado, recebe 41% do total.

Veja o nível dos rios

De acordo com dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Última atualização: 11h

Rio dos Sinos

O nível está estabilizado em Campo Bom, mas segue subindo em São Leopoldo. Em Taquara, a tendência é de queda.

Campo Bom : 7m34cm| Cota de inundação 7m20cm

: 7m34cm| Cota de inundação 7m20cm São Leopoldo : 5m08cm | Cota de inundação: 4m50cm

: 5m08cm | Cota de inundação: 4m50cm Taquara: 7m25cm | Cota de inundação: 7m

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Rio Jacuí

Oscilou durante a madrugada, com momentos de elevação e queda.

Dona Francisca : 8m57cm | Cota de inundação: 7m50cm

: 8m57cm | Cota de inundação: 7m50cm Cachoeira do Sul: 9m52cm | Cota de inundação: 9m

Rio Caí

Registrou baixa durante toda a madrugada e segue em declínio ao longo da manhã. Por volta das 4h, deixou a cota de inundação (10m50cm) em São Sebastião do Caí.

Montenegro: 7m17cm | Cota de inundação: 6m

Rio Uruguai

Está em declínio em Itaqui e Uruguaiana.

Itaqui : 8m47cm | Cota de inundação: 8m30cm

: 8m47cm | Cota de inundação: 8m30cm Uruguaiana: 9m05cm | Cota de inundação: 8m50cm

Rio Gravataí

Permanece estável desde a madrugada.

Gravataí: 4m93cm | Cota de inundação: 4m75cm

Rio Taquari

O leito apresentou redução durante a madrugada e ao longo da manhã, mas segue acima da cota em Taquari. Em Encantado, Lajeado, Estrela e Muçum, recuou para a cota de alerta.

Taquari: 8m98cm | Cota de inundação: 8m50cm

O que diz o Dmae

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que a rua João Moreira Maciel, localizada nas proximidades da entrada de Porto Alegre, está fora da área protegida pelo sistema de proteção contra cheias. Naquele trecho, os diques que impedem a entrada da água dos rios na cidade são a FreeWay (BR-290) e a avenida Castelo Branco.