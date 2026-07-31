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Guaíba atinge cota de alerta em Porto Alegre, e seis rios permanecem em nível de inundação no RS

Água permanece acima do leito em ao menos 10 municípios

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