Guaíba em cota de atenção, estragos do tornado e 128 municípios com danos: os impactos da chuva no RS na quarta-feira

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Em Rolante, no Vale do Paranhana, um afluente do Rio dos Sinos, inundou as ruas da cidade. Duda Fortes / Grupo RBS

A sequência de temporais do início da semana elevou o número de municípios com registro de danos no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (29). Além disso, seis rios seguem acima da cota de inundação na manhã desta quinta-feira (30).

Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil estadual por volta das 21h40min, o número de municípios com danos causados pelo tempo severo chegou a 128. O relatório também aponta seis pessoas feridas nos municípios de Osório, Santo Antônio das Missões e Sete de Setembro.

Conforme o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual (CMDEC) os maiores volumes de chuva registrados entre as 18h de terça-feira (28) e as 6h desta quarta (29) foram nos seguintes municípios:

Itaqui (Fronteira Oeste): 151,6mm

Bossoroca (Missões): 99,2mm

Ijuí (Noroeste): 93,8mm

Nesse mesmo período, as rajadas de vento mais velozes foram registradas nos seguintes municípios:

Itaqui (Fronteira Oeste): 89,1 km/h

Quaraí (Fronteira Oeste) : 80,5 km/h

Segundo o governo do Estado, há 297 pessoas desalojadas e 779 em abrigos no Estado, a maior parte no Vale do Taquari, devido à elevação do Rio do Taquari (leia mais abaixo). O município com maior número de desabrigados é Lajeado (373).

Guaíba entra em cota de atenção

No início da noite, a Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta, informando que o Guaíba atingiu a cota de atenção (2 metros), conforme a medição da régua do Cais. As previsões indicam possibilidade de elevação acima da cota de alerta (2m50cm) nos próximos dias.

Mais cedo, um boletim hidrológico emitido pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) indicou que o Guaíba pode superar a cota de inundação até o próximo sábado (1º), como consequência do alto volume de chuva registrado no Interior nos últimos dias, em rios como o Taquari e o Caí.

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Conforme dados do Serviço Geológico Brasileiro, atualizados às 3h30min desta quinta-feira, seis rios seguem acima da cota de inundação em ao menos 15 municípios gaúchos:

Rio Caí , em Montenegro: 7m52cm | Cota de inundação: 6m

, em Montenegro: 7m52cm | Cota de inundação: 6m Rio Caí , em São Sebastião do Caí: 12m99cm | Cota de inundação: 10m50cm

, em São Sebastião do Caí: 12m99cm | Cota de inundação: 10m50cm Rio dos Sinos , em Taquara 7m77cm | Cota de inundação: 7m

, em Taquara 7m77cm | Cota de inundação: 7m Rio dos Sinos , em São Leopoldo: 4m75cm | Cota de inundação: 4m50cm

, em São Leopoldo: 4m75cm | Cota de inundação: 4m50cm Rio Jacuí , em Dona Francisca: 8m65cm | Cota de inundação: 7m50cm

, em Dona Francisca: 8m65cm | Cota de inundação: 7m50cm Rio Gravataí , em Gravataí: 4m94cm | Cota de inundação: 4m75cm

, em Gravataí: 4m94cm | Cota de inundação: 4m75cm Rio Taquari , em Encantado: 12m28cm | Cota de inundação: 12m

, em Encantado: 12m28cm | Cota de inundação: 12m Rio Taquari , em Estrela: 23m48cm | Cota de inundação: 19m

, em Estrela: 23m48cm | Cota de inundação: 19m Rio Taquari , em Bom Retiro do Sul: 18m06cm | Cota de inundação: 16m50cm

, em Bom Retiro do Sul: 18m06cm | Cota de inundação: 16m50cm Rio Taquari , em Venâncio Aires: 14m19cm | 14m

, em Venâncio Aires: 14m19cm | 14m Rio Taquari , em Taquari: 9m01cm | Cota de inundação: 8m50cm

, em Taquari: 9m01cm | Cota de inundação: 8m50cm Rio Taquari , em Lajeado: 23m48cm | Cota de inundação: 19m

, em Lajeado: 23m48cm | Cota de inundação: 19m Rio Uruguai , em Itaqui: 8m88cm | Cota de inundação: 8m30cm

, em Itaqui: 8m88cm | Cota de inundação: 8m30cm Rio Uruguai, em Uruguaiana: 9m21cm | Cota de inundação: 8m50cm

Às 3h04min, a Defesa Civil de Eldorado do Sul informou que o Rio Jacuí atingiu a cota de inundação no município, mas não detalhou a mediação registrada A orientação é para que moradores de áreas ribeirinhas organizarem documentos, medicamentos e itens essenciais, para possível retiradas das casas. O aviso é válido para as seguintes regiões:

• Assentamento IRGA

• Chácara

• Cidade Verde

• Vila da Paz

• Picada

• Itaí

• Sol Nascente

• Sans Souci

Cheia do Rio Caí alagou ruas de São Sebastião do Caí. Mateus Bruxel / Grupo RBS

Moradores de áreas de risco em Eldorado do Sul são orientados a deixar residências

Com a elevação do nível do Rio Jacuí, a Defesa Civil de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, orientou moradores de áreas próximas a arroios e rios a iniciarem ações preventivas e procurarem abrigo com familiares em locais seguros.

O alerta foi emitido após um boletim, divulgado durante a manhã, apontar que o Jacuí atingiu a marca de 2,28 metros no bairro Picada. A medição supera a cota de atenção, de 2,15 metros.

O município foi o mais afetado pela enchente histórica de maio de 2024. Na ocasião, 80,8% dos domicílios foram atingidos pela água.

Falta de energia elétrica atinge 17 mil pontos

Cerca de 17 mil clientes ainda estavam sem energia elétrica no Estado no início da noite.

Na área da RGE, a atualização mais recente apontou 8.786 pontos afetados. São 139 equipes atendendo 264 ocorrências.

Já na região da CEEE Equatorial, eram 8.250 clientes sem luz. São 186 equipes atendendo 1.463 casos de interrupção.

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Oito trechos de rodovias com bloqueio total

O Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar informou, durante a noite, que 17 rodovias estão com bloqueios totais ou parciais devido a alagamentos, deslizamentos e obras em pistas ou pontes.

Rodovias com bloqueio total

RS-348, no km 54, em Agudo

RS-608, no km 4, em Pinheiro Machado

RSC-481, no km 149, em Cerro Branco

VRS-817, no km 10, em Espumoso

RS-129, no km 12, em Bom Retiro do Sul

RS-129, no km 50, em Colinas

RS-124, no km 5, em São Sebastião do Caí

RS-124, no km 7, na Comunidade do Matiel

Pontes com bloqueio total

da RS-433 no km 08, em Relvado

da RS-431 no km 10, em Cotiporã

da VRS-843 no km 0, de Feliz

da RS-129 no km 82, em Muçum

da RS-130, no km 30, em Venâncio Aires

e da RS-347, na ponte sobre o Rio Serrinha no km 17,5, em Segredo

Alertas de deslizamentos em dois municípios

A Defesa Civil estadual também emitiu alerta de risco moderado de deslizamentos de terra em dois municípios: Três Coroas, no Vale do Paranhana, e Caxias do Sul, na Serra.

A orientação é que, caso sejam identificados sinais (como barulhos ou vibrações no piso, no telhado ou nas paredes, inclinações em postes, muros ou árvores, e fendas ou trincas no terreno), moradores saiam imediatamente do local e acionem as forças de resposta.

Municípios enfrentam destruição após tornado

Giruá foi um dos municípios atingidos pelo fenômeno na terça. Luís Frey / Especial

A quarta-feira também revelou um cenário de destruição nos municípios atingidos por um tornado na noite de terça-feira (28) na Região Noroeste. O fenômeno causou destelhamentos e quedas de árvores e postes nos municípios de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho.

Segundo a Defesa Civil de Sete de Setembro, três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Ainda conforme o órgão, duas residências foram totalmente destruídas.

Já em Giruá, o tornado atingiu principalmente as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo. De acordo com a prefeitura, residências sofreram danos severos, ao menos quatro pessoas ficaram feridas e houve queda de inúmeras árvores. Além dos fortes ventos, também houve registro de queda de granizo de fraca intensidade.