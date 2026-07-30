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Guaíba em cota de atenção, estragos do tornado e 128 municípios com danos: os impactos da chuva no RS na quarta-feira

Ao menos seis rios seguem acima da cota de inundação nesta quinta-feira

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Pedro Garcia

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