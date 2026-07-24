Governo federal reconhece situação de emergência em mais de 20 municípios do RS

Rio Grande do Sul enfrenta um novo episódio de chuva intensa. Jeff Botega / Grupo RBS

Mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul tiveram situação de emergência decretada pelo governo federal nesta semana. Apesar dos temporais dos últimos dias, os decretos são referentes às chuvas que atingiram o Estado em maio e no início deste mês. A medida mais recente foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24).

Uma das cidades é Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, que teve destelhamentos e centenas de desalojados após uma tempestade com vento e granizo no dia 11 de julho.

A portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil cita os municípios de:

Áurea,

Braga,

Constantina,

Dois Irmãos das Missões,

Eldorado do Sul,

Floriano Peixoto,

Getúlio Vargas,

Humaitá,

Jacutinga,

Ponte Preta,

Porto Xavier,

Redentora,

Sananduva,

São Valério do Sul,

Três Palmeiras,

Trindade do Sul e

Vila Nova do Sul

Outras sete cidades já haviam sido reconhecidas na última segunda-feira (20):

São Sepé,

Erval Seco,

Liberato Salzano,

Coronel Bicaco,

Cerro Grande,

Novo Tiradentes e

Seberi.

Quando a situação de emergência é reconhecida, os municípios passam a ter acesso a recursos federais destinados à resposta e à recuperação de áreas atingidas por desastres naturais, com a dispensa de licitação para a contratação de bens e serviços.

O reconhecimento permite a que as cidades recebam ajuda financeira para medidas emergenciais, como envio de kits de assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de pequenas infraestruturas.

Rios voltaram a atingir a cota de inundação em vários pontos do Estado. Renan Mattos / GRUPO/RBS

Após a aprovação dos planos de trabalho apresentados pelos municípios, o governo federal poderá autorizar o repasse de recursos para ações de socorro, assistência às famílias afetadas e reconstrução da infraestrutura comprometida pela chuva.

Atualmente, o Rio Grande do Sul enfrenta um episódio de chuva intensa. São 1,8 mil pessoas fora de casa. O balanço mais recente da Defesa Civil estadual, divulgado na noite de quinta-feira (23), reúne relatos de danos em 203 municípios, com registros de alagamentos, inundações, deslizamentos, interrupção de estradas, danos em residências e retirada preventiva de moradores.

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