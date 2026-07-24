Geral

Reflexo dos temporais
Notícia

Governo federal reconhece situação de emergência em mais de 20 municípios do RS

Decretos publicados nesta semana referem-se aos episódios de maio e no início do mês. Atualmente, Estado enfrenta novo período de chuva intensa, com mais de 1,8 mil pessoas fora de casa

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Kassiane Michel

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