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Corações carburados
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"Ferrugem na veia": amor por carros antigos atravessa gerações, une pessoas e movimenta negócios

Dados do Detran e de plataforma de vendas apontam o Fusca como o clássico mais querido dos gaúchos

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Anderson Aires

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