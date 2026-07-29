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Famílias retiram móveis de primeiro andar das casas em São Sebastião do Caí

No município, nível do rio está mais de um metro e meio acima da cota de inundação; água atinge região mais baixa

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Isadora Garcia

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