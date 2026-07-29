Famílias retiram móveis de primeiro andar das casas em São Sebastião do Caí

Frente à elevação do Rio Caí e à previsão para as próximas horas, moradores de uma área próxima ao local têm retirado móveis do primeiro andar das casas, em São Sebastião do Caí. Zero Hora viu a movimentação nesta quarta-feira (29), no bairro Navegantes.

Na localidade, a água tem invadido trechos de ruas como Oderich, Aquidaban e São Lourenço. Em alguns pontos, chega à altura da coxa de quem atravessa o alagamento.

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Em uma das ruas, Valdir Lima de Oliveira, 67 anos, e Tanira de Oliveira, 62, chamaram um caminhão para retirar tudo o que estava no primeiro andar da residência: máquina de lavar, geladeira, mesa, sofás, cadeiras e outros itens. À reportagem, eles relataram que iriam para a casa de parentes ou amigos.

Em outro ponto, uma família também retirava parte do que estava no primeiro andar da residência. Um parente que ajudava na mudança afirmou à reportagem que os familiares planejavam permanecer no segundo andar.

No município, na manhã desta quarta, o abrigo instalado pela prefeitura no Parque Centenário reunia 17 famílias, totalizando 36 pessoas. Às 14h, o número subiu para 29 famílias, totalizando 68 pessoas.

Rio em elevação

Segundo a prefeitura, quando o Rio Caí atingiu a cota de alerta, na terça-feira (28), foi acionado o plano de contingência municipal. Às 5h desta quarta, a água atingiu a cota de inundação: 10m50cm.

Na medição mais recente, das 13h, divulgada pela prefeitura, o nível no município estava em 12m25cm — ou seja, 1m75cm acima da cota de inundação. Desde a manhã, a elevação tem sido de 18 centímetros a 29 centímetros a cada hora. A previsão da prefeitura é de que o nível seguirá subindo ao longo da tarde desta quarta.

Em Montenegro

Outra cidade banhada pelo Rio Caí é Montenegro. No município, até a última atualização desta reportagem, a Defesa Civil local havia retirado de casa apenas uma pessoa.