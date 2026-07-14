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"Estamos vivendo dias horríveis", diz esposa de empresário gaúcho desaparecido na Espanha há mais de dois meses

Vitor Hugo Paladini, 49 anos, não é visto desde 15 de maio, em Barcelona. Autoridades brasileiras e espanholas atuam nas buscas

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Jonas Campos

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