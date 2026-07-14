"Estamos vivendo dias horríveis", diz esposa de empresário gaúcho desaparecido na Espanha há mais de dois meses

Paladini fez o último contato com a família informando que estava em um táxi. Reprodução / Redes Sociais

A esposa de Vitor Hugo Paladini, desaparecido há mais de dois meses em Barcelona, na Espanha, falou pela primeira vez desde o sumiço do empresário de 49 anos, que não é visto desde 15 de maio, quando chegou à cidade espanhola. Em vídeo, a mulher, que prefere não se identificar, pede agilidade nas buscas.

— São meses de angústia, de viver um terror. Eu gostaria de saber onde está o meu marido, o que aconteceu. Nós estamos vivendo dias horríveis, nosso filho tem passado por momentos terríveis — conta.

Paladini fez o último contato com a família informando que estava em um táxi. Segundo informações de familiares, Vitor Hugo avisou à esposa que havia chegado à Espanha e que "estaria em casa em oito minutos". Após essa comunicação, a família não conseguiu mais contato.

— Ele nos mandou vídeos, mandou áudio para o filho, ele falou que estava a oito minutos de chegar no apartamento onde ele ia se encontrar com o irmão dele. E desde aí a gente não tem mais notícia —diz a mulher.

Segundo o advogado Maurício Batista da Silva, que representa a família, "a cooperação entre os países é fundamental para que Vitor seja encontrado e para que sua esposa e seu filho tenham uma resposta".

Familiares relatam que ele viaja com frequência para o país europeu a negócios. Em suas redes sociais, Paladini informa ter uma empresa de importação de veículos. A Embaixada e o Consulado, tanto da Espanha, quanto do Brasil, foram mobilizados e trabalham nas buscas pelo gaúcho.