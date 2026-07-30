Especialistas e autoridades negam que novo dique na zona norte da Capital possa piorar cheias na bacia do Gravataí

Dique emergencial ainda está em obras e, conforme o DMAE, não representa risco algum a municípios vizinhos. Vinicius Morelli / Dmae/Divulgação

Autoridades e especialistas envolvidos diretamente na discussão do plano metropolitano de proteção contra as cheias descartam influência da construção de um dique emergencial em Porto Alegre sobre cidades vizinhas.

A avaliação ocorre após o primeiro grande teste da estrutura, ainda em obras, entre os bairros Anchieta e Sarandi, na zona norte. O Rio Gravataí encontra-se em cota de inundação desde a quarta-feira (29) e marcava 4,97m na tarde desta quinta-feira (30).

A obra em Porto Alegre gerou dúvidas sobre o impacto na bacia, uma vez que o dique emergencial e a utilização de bombas submersíveis estão mantendo essa parte da Zona Norte da capital livre de alagamentos, despejando água para o Rio Gravataí. Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, o projeto não amplia a inundação em áreas vizinhas em razão do volume dos corpos hídricos envolvidos.

— Essas áreas de armazenamento na várzea não influenciam na variação do nível da cheia. Proteger aquela área pouco impacta na elevação do nível da cheia para Canoas, Cachoeirinha ou Gravataí. O volume que se está deixando de armazenar nos pôlderes (áreas de terra cercada por diques e protegida da água por um sistema de drenagem), perante o volume de água que vem do Jacuí, é muito pequeno — afirma o chefe do Departamento de Hidromecânica e Hidrologia do IPH/ UFRGS, Fernando Dornelles.

Representantes de prefeituras dos municípios vizinhos potencialmente impactados pela obra também descartam influência do dique em alagamentos registrados até o momento. É o caso de Canoas, que fica no limite com a área em obras em Porto Alegre.

— O que estamos tendo hoje em Canoas é o que já esperávamos, independente desse pôlder de Porto Alegre. Discutimos muito esse tema junto com o Estado, Porto Alegre, Fepam e Ministério Público. Um estudo foi feito e nós respeitamos — diz Vanderlei Marcos, secretário municipal de Defesa Civil e Resiliência Climática de Canoas.

Consultoria mensurou impacto

Um dos fundamentos que sustentam o argumento de que a obra não impacta áreas vizinhas é a nota técnica "Avaliação do impacto do fechamento dos pôlderes 7 e 8 nos sistemas de proteção contra cheias planejados para os municípios da bacia do Rio Gravataí". O estudo é de autoria da Rhama Analysis, consultoria contratada pela prefeitura de Porto Alegre. Com data de abril, a nota técnica aponta que as diferenças de elevação encontradas nos cenários simulados variaram entre apenas 2 e 6,22 milímetros.

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— O assunto foi levado à discussão no início do mês de julho e foi debatido entre nós, por proposição do DMAE. Estavam presentes todos os municípios possivelmente impactados com as suas equipes técnicas. Surgiram questionamentos e os municípios tiveram a possibilidade de entender e de compreender. O assunto, para nós, ficou resolvido — explica Felipe Teixeira Neto, da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre.

Procurada, a prefeitura de Cachoerinha respondeu por nota. O texto sustenta que o atual nível do Gravataí não representa perigo para a cidade, mesmo com a obra em Porto Alegre.

As bombas contratadas pela prefeitura da Capital têm capacidade para retirar seis mil litros de água por segundo da área dos pôlderes 7 e 8, água que é despejada no Rio Gravataí.

O que diz o DMAE:

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que, conforme estudo elaborado em conjunto com consultores especializados, a obra de proteção contra cheias executada entre os bairros Anchieta e Sarandi, na Zona Norte, não produz impacto negativo nos municípios vizinhos a Porto Alegre.

A análise, apresentada ao Governo do Estado e outros órgãos competentes, considera a relação entre o volume de água bombeado da área dos pôlderes 7 e 8, na Capital, e a dimensão da bacia hidrográfica do rio Gravataí, que possui aproximadamente 2.015 km² de área.

Os resultados indicam que o acréscimo de vazão decorrente da operação do sistema é proporcionalmente reduzido em relação à capacidade da bacia, não sendo capaz de provocar impactos hidrológicos relevantes.

O que diz a prefeitura de Cachoeirinha: