Geral

Proteção contra cheias
Notícia

Especialistas e autoridades negam que novo dique na zona norte da Capital possa piorar cheias na bacia do Gravataí

Gestores de municípios, MP e IPH descartam que estrutura situada entre os bairros Anchieta e Sarandi influencie o nível de outros pontos do rio

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Paulo Rocha

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