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Energia renovável no RS: por que grandes empresas gaúchas estão investindo em geração própria

De usinas solares próprias ao mercado livre, companhias reduzem custos pela metade e deixam de emitir toneladas de CO2 na atmosfera

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Marcelo Gonzatto

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