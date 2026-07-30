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Enchentes voltam a atingir Lajeado e afetam novos moradores: entenda dificuldade para desocupar área inundável na cidade

Cidade teve três cheias desde a maior da história, em 2024. Muitos desalojados agora não tiveram acesso aos programas habitacionais emergenciais

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Guilherme Milman

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