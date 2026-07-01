Geral

Efeitos da tragédia
Notícia

Enchente motivou pelo menos 349 mil gaúchos a mudar de casa, revela pesquisa do IBGE

Levantamento feito de forma inédita pelo instituto ouviu moradores dos 133 municípios mais afetados pela catástrofe para avaliar impactos

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Marcelo Gonzatto

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