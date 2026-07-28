Empresário é morto por engano a tiros em barbearia no Paraná

O empresário Hugo Gabriel Moll, de 38 anos, foi morto por engano dentro de uma barbearia em Ponta Grossa, no Paraná. A Polícia Civil confirmou a motivação do crime após concluir as investigações e divulgar o resultado nesta terça-feira (28). Cinco suspeitos de envolvimento no assassinato foram presos.

Segundo o g1, Hugo era atendido no estabelecimento quando um homem armado invadiu o local e efetuou diversos disparos. O empresário foi atingido na cabeça e morreu no local. Já o barbeiro que o atendia foi baleado no tórax e permaneceu internado por mais de 20 dias. Atualmente, se recupera em casa.

O caso ocorreu em 19 de junho na Avenida Pedro Wosgrau, no Bairro Cará-Cará.

Segundo o delegado Luis Gustavo Timossi, o verdadeiro alvo do ataque era um homem envolvido com o tráfico de drogas. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele deixou a barbearia cerca de 10 segundos antes de o empresário chegar ao local em uma caminhonete.

As investigações identificaram cinco suspeitos, com idades entre 19 e 34 anos. Três deles têm antecedentes por tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. Os nomes não foram divulgados.

A Polícia Civil cumpriu cinco mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados. Materiais foram apreendidos e passarão por perícia antes da conclusão do inquérito.