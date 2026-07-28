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Após investigação
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Empresário é morto por engano a tiros em barbearia no Paraná

Verdadeiro alvo do ataque deixou local cerca de 10 segundos antes da chegada da vítima; cinco suspeitos foram presos

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