Elevação dos rios Caí e dos Sinos faz pessoas saírem de casa em Nova Santa Rita

Pelo menos 70 pessoas estão fora de casa em em razão da elevação dos rios Caí e dos Sinos em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. As regiões mais atingidas são os bairros Morretes, Berto Círio e Porto da Figueira.

Conforme a última medição, o nível do Rio dos Sinos estava em 2m71cm, mais de 60cm acima da cota de inundação na região, que é de 2m09cm. Já o Rio Caí está em cota de alerta, com 3m81cm, a 5cm do nível de extravasamento. A previsão da Defesa Civil do município é de que os rios continuem subindo até o final do dia.

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Ao longo da manhã desta sexta-feira (31), equipes da Defesa Civil prestaram apoio aos moradores para sair de áreas inundadas e remover móveis e eletrodomésticos de suas casas.

De acordo com a Defesa Civil do município, a maioria dos moradores optou por permanecer na residência de parentes, enquanto nove estão abrigados em um Centro Humanitário da Prefeitura.

Situação dos Rios no RS

Rio dos Sinos

Campo Bom : 7m34cm| Cota de inundação 7m20cm

: 7m34cm| Cota de inundação 7m20cm São Leopoldo : 5m12cm | Cota de inundação: 4m50cm

: 5m12cm | Cota de inundação: 4m50cm Taquara: 7m18cm | Cota de inundação: 7m

Rio Jacuí

Dona Francisca : 8m57cm | Cota de inundação: 7m50cm

: 8m57cm | Cota de inundação: 7m50cm Cachoeira do Sul: 9m61cm | Cota de inundação: 9m

Rio Caí

Montenegro: 7m09cm | Cota de inundação: 6m

Rio Uruguai

Itaqui : 8m45cm | Cota de inundação: 8m30cm

: 8m45cm | Cota de inundação: 8m30cm Uruguaiana: 9m04cm | Cota de inundação: 8m50cm

Rio Gravataí

Gravataí: 5m03cm | Cota de inundação: 4m75cm

Rio Taquari

Taquari: 8m80cm | Cota de inundação: 8m50cm