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Elevação dos rios Caí e dos Sinos faz pessoas saírem de casa em Nova Santa Rita

Bairros Morretes, Berto Círio e Porto da Figueira são os mais atingidos. Pelo menos 70 moradores já deixaram suas residências

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Natália Piva*

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