"É desolador ver o patrimônio todo no chão", diz patrão de CTG destruído no Parque Eldorado

SSérgio de Mello é o patrão do CTG Sesmaria dos Farrapos, atingido pelo vendaval na madrugada de sábado (11). Letícia Mendes / Agência RBS

Na noite de sexta-feira (10), dezenas de pessoas se reuniram mais uma vez no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sesmaria dos Farrapos, no Parque Eldorado, para um jantar comemorativo. Horas depois, já na madrugada de sábado (11), o espaço foi destruído pelo temporal. O vendaval que atingiu Eldorado do Sul devastou o prédio da entidade, localizado na Rua Antônio Algeu Lopes de Carvalho, fundador do CTG.

— Foi uma meia hora muito intensa. De pedra e vento muito forte. Faz 32 anos que moro aqui e nunca vi um temporal dessa forma. Logo vi que o estrago ia ser grande. Mas achava que ia ser mais ali na frente. Chegando aqui foi uma decepção. É desolador ver o patrimônio todo no chão, destruído. É muito triste. É uma entidade que as pessoas gostam de vir. É desolador ver algo que a gente batalhou, fez, ficar destruído — diz o patrão do CTG, Sérgio de Mello, 55 anos.

A entidade, fundada em 1999, é ponto de encontro da comunidade tradicionalista do Parque Eldorado. Junto aos escombros, uma das paredes que ainda está de pé traz o lema da Sesmaria dos Farrapos: "Pela luta, pelo passado, pela glória. Sesmaria dos Farrapos um pedaço da história".

— Vamos nos reerguer. Acredito em Deus e na nossa comunidade. Vamos levantar tudo de novo e deixar o nosso CTG melhor ainda consola-se o patrão — projeta Mello.

CTG Sesmaria dos Farrapos é o ponto de encontro da comunidade tradicionalista de Parque Eldorado. Letícia Mendes / Agência RBS

Ao lado do CTG, uma casa teve o telhado arrancado, e o casal de idosos que morava no local precisou deixar a residência. A vizinha Marileia Barros de Freitas, 57 anos, teve o portão da garagem levado pelo vento e parte da cobertura da casa destruída. Na manhã desta segunda-feira, ela ainda aguardava a chegada de telhas.

— Foi um estouro, um vento horrível, quebrando tudo. Começou a encher de água dentro de casa. O que salvou foi o forro. Estamos sem luz, sem água, sem nada, desde sexta-feira — descreve.

Marileia é agente educadora na Escola Municipal Octavio Gomes Duarte, uma das quatro instituições de ensino do Parque Eldorado que tiveram as aulas suspensas nesta segunda-feira. Cerca de mil alunos foram afetados.

Durante a manhã, técnicos da CEEE Equatorial trabalhavam na região na tentativa de restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Segundo a Defesa Civil, ao menos 15 postes foram arrancados e 50 árvores tombaram com o vendaval.

Outro ponto devastado foi uma associação de laço na Avenida Sesmaria dos Farrapos. O telhado foi arrancado pela ventania, deixando o interior do prédio exposto. Proprietário do local, José Carlos Silva de Souza, 51 anos, criou a associação para incentivar a prática da modalidade.

— A gente luta para manter esse espaço, que é uma coisa boa para a criançada. Não imaginei que o estrago seria tão grande. Eu tinha um aniversário aqui no domingo. Quando vi como ficou, tentei transferir para o CTG, mas não sabia que lá o estrago tinha sido ainda maior — relata.

Estragos do temporal

No sábado (11), por volta das 6h, a região foi atingida por um temporal com granizo e forte vendaval. O fenômeno causou destelhamentos, quedas de ávores, obstrução de vias e falta de energia elétrica no município.

Cerca de 800 pessoas ficaram desalojadas e, até a noite desta segunda, quase todas as famílias já haviam retornado para as suas residências, segundo a Defesa Civil.

O temporal resultou em seis casas destruídas e 200 residências danificadas. Além de 50 quedas de ávores e 15 vias locais obstruídas. Houve também danos a cerca de 30 postes e fiações. De acordo com o último balanço divulgado, equipes da CEEE Equatorial já reestabeleceram 97% da energia elétrica.