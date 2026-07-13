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"É desolador ver o patrimônio todo no chão", diz patrão de CTG destruído no Parque Eldorado

Local foi um dos pontos afetados pelo temporal que atingiu Eldorado do Sul na madrugada do último sábado

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Leticia Mendes

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