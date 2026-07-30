Do campo à cuia: último episódio de "No Caminho do Agro" acompanha a produção da erva-mate

No último episódio da segunda temporada de No Caminho do Agro, João Bosco mergulha no universo da erva-mate, símbolo de tradição, identidade e encontro que há séculos acompanha o povo gaúcho em torno do chimarrão.

Do campo à indústria, da tradição à inovação, o episódio viaja até Vacaria, na Serra, e Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, para conhecer todas as etapas da produção da planta (assista no vídeo acima).

Ao longo da segunda temporada, os episódios de No Caminho do Agro foram publicados quinzenalmente no YouTube de GZH. Agora, a temporada completa está disponível na plataforma e também pode ser acompanhada pelo site de GZH.

Erva-mate é a queridinha do povo gaúcho. Reprodução / GZH