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Fim da temporada
Notícia

Do campo à cuia: último episódio de "No Caminho do Agro" acompanha a produção da erva-mate

João Bosco viaja por Vacaria e Venâncio Aires para conhecer uma cultura que une tradição, inovação e um dos maiores símbolos da identidade gaúcha

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