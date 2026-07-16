Defesa Civil fala sobre chegada do El Niño no RS; acompanhe ao vivo  

- A Defesa Civil do Rio Grande do Sul realiza uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (16) para falar sobre os efeitos do El Niño
- O fenômeno vem do aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e deve favorecer o aumento de chuva e tempestades no RS e em outros Estados
- O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestade para o RS, válidos para quinta-feira (16), sexta-feira (17) e sábado (18)
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Os alertas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de tempestade para diferentes áreas do Rio Grande do Sul. O mais intenso é o laranja, que indica perigo para tempestade e entrará em vigor a partir da meia-noite de sábado (18).
O alerta atingirá todo o Estado, exceto uma faixa que vai do Litoral Norte, próximo a Tramandaí, ao Noroeste, na região de Porto Xavier. Nestas áreas, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 mm/dia, vento de 60 a 100 km/h e queda de granizo.