Defesa Civil fala sobre chegada do El Niño no RS; acompanhe ao vivo  

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Os alertas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de tempestade para diferentes áreas do Rio Grande do Sul. O mais intenso é o laranja , que indica perigo para tempestade e entrará em vigor a partir da meia-noite de sábado (18).

O alerta atingirá todo o Estado, exceto uma faixa que vai do Litoral Norte, próximo a Tramandaí, ao Noroeste, na região de Porto Xavier. Nestas áreas, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 mm/dia, vento de 60 a 100 km/h e queda de granizo.