Defesa Civil emite alertas para "risco muito alto" de inundação dos rios Caí e Taquari

Elevação do Rio Caí em São Sebastião do Caí, em junho de 2025. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu dois alertas vermelhos, que indicam "risco muito alto", para inundação dos rios Caí e Taquari. Os comunicados entraram em vigor na madrugada desta quarta-feira (22).

O aviso sobre o Rio Caí abrange todo o trecho entre os municípios de Montenegro e Harmonia, no Vale do Caí. Nesta área, o alerta é válido até 1h30min de quinta-feira (23).

Já o comunicado sobre o Rio Taquari é válido na região entre Muçum e Taquari, até as 14h10min de quinta-feira.

Dados do Serviço Geológico Brasileiro (SGB) indicam que os rios Taquari e Caí ultrapassaram a cota de alerta em sete municípios gaúchos. Além deles, o Rio Quaraí segue acima do nível de alerta em Quaraí, com 8m37cm – a cota é de 7m50cm.

Situação dos rios

Rio Caí

Em Santa Tereza, há dois trechos em que os rios estão acima da cota de alerta. Na estação de medição Linha José Júlio, onde a cota é de 10m, o Rio das Antas chegou a 15m46cm, conforme o SBG, às 2h30min. A cota de inundação no trecho é de 24m50cm.

Já o Rio Caí chegou a 12m64cm na medição das 2h45min. A cota de alerta é de 9m, enquanto o nível de inundação é de 15m.

O Caí também superou a cota de alerta em outros três municípios. Veja abaixo:

São Sebastião do Caí : 9m90cm | Cota de alerta: 7m | Cota de inundação: 10m50cm

: 9m90cm | Cota de alerta: 7m | Cota de inundação: 10m50cm Montenegro – Passo Montenegro : 5m14cm | Cota de alerta: 4m | Cota de inundação: 6m

: 5m14cm | Cota de alerta: 4m | Cota de inundação: 6m Caxias do Sul – Nova Palmira: 4m45cm | Cota de alerta: 3m | Cota de inundação: 4m70cm

Rio Taquari

Já o Rio Taquari está acima da cota de alerta em três municípios, conforme o Serviço Geológico Brasileiro. Veja abaixo, conforme atualização realizada às 3h35min.

Muçum : 13m77cm | Cota de alerta: 9m | Cota de inundação: 18m

: 13m77cm | Cota de alerta: 9m | Cota de inundação: 18m Encantado : 10m88cm | Cota de alerta: 9m | Cota de inundação 12m

: 10m88cm | Cota de alerta: 9m | Cota de inundação 12m Estrela: 17m49cm | Cota de alerta: 17m | Cota de inundação: 19m

Em Taquari, o nível chegou a 4m45cm e ultrapassou a cota de atenção, que é de 4m. No entanto, a água segue abaixo das cotas de alerta, de 6m50cm, e de inundação, de 8m50cm.



