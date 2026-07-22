Defesa Civil emite alertas para "risco muito alto" de inundação dos rios Caí e Taquari

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu dois alertas vermelhos, que indicam "risco muito alto", para inundação dos rios Caí e Taquari. Os comunicados entraram em vigor na madrugada desta quarta-feira (22).
O aviso sobre o Rio Caí abrange todo o trecho entre os municípios de Montenegro e Harmonia, no Vale do Caí. Nesta área, o alerta é válido até 1h30min de quinta-feira (23).
Já o comunicado sobre o Rio Taquari é válido na região entre Muçum e Taquari, até as 14h10min de quinta-feira.
Dados do Serviço Geológico Brasileiro (SGB) indicam que os rios Taquari e Caí ultrapassaram a cota de alerta em sete municípios gaúchos. Além deles, o Rio Quaraí segue acima do nível de alerta em Quaraí, com 8m37cm – a cota é de 7m50cm.
Até a noite de terça-feira (21), 73 municípios reportaram danos ou estragos à Defesa Civil.
Situação dos rios
Rio Caí
Em Santa Tereza, há dois trechos em que os rios estão acima da cota de alerta. Na estação de medição Linha José Júlio, onde a cota é de 10m, o Rio das Antas chegou a 15m46cm, conforme o SBG, às 2h30min. A cota de inundação no trecho é de 24m50cm.
Já o Rio Caí chegou a 12m64cm na medição das 2h45min. A cota de alerta é de 9m, enquanto o nível de inundação é de 15m.
O Caí também superou a cota de alerta em outros três municípios. Veja abaixo:
- São Sebastião do Caí: 9m90cm | Cota de alerta: 7m | Cota de inundação: 10m50cm
- Montenegro – Passo Montenegro: 5m14cm | Cota de alerta: 4m | Cota de inundação: 6m
- Caxias do Sul – Nova Palmira: 4m45cm | Cota de alerta: 3m | Cota de inundação: 4m70cm
Rio Taquari
Já o Rio Taquari está acima da cota de alerta em três municípios, conforme o Serviço Geológico Brasileiro. Veja abaixo, conforme atualização realizada às 3h35min.
- Muçum: 13m77cm | Cota de alerta: 9m | Cota de inundação: 18m
- Encantado: 10m88cm | Cota de alerta: 9m | Cota de inundação 12m
- Estrela: 17m49cm | Cota de alerta: 17m | Cota de inundação: 19m
Em Taquari, o nível chegou a 4m45cm e ultrapassou a cota de atenção, que é de 4m. No entanto, a água segue abaixo das cotas de alerta, de 6m50cm, e de inundação, de 8m50cm.