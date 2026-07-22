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Grau de severidade vermelho
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Defesa Civil emite alertas para "risco muito alto" de inundação dos rios Caí e Taquari

Comunicados abrangem diferentes regiões das bacias. Ambos entraram em vigor nesta madrugada e são válidos até quinta-feira

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Gustavo Gossen

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