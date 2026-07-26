Defesa Civil emite alertas de risco muito alto de inundação para Itaqui e São Leopoldo

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu dois alertas para risco muito alto de inundação em municípios gaúchos. Os comunicados são para Itaqui, na Fronteira Oeste, São Leopoldo, no Vale do Sinos, além de alerta para elevação do Rio Uruguai em Uruguaiana, todos válidos neste domingo (26).

Em Itaqui, o alerta é relacionado ao Rio Uruguai e permanece vigente até as 23h. Para São Leopoldo, o aviso é para o Rio dos Sinos e segue até as 21h.

Já em Uruguaiana, a Defesa Civil alerta para risco alto de inundação devido à elevação do Rio Uruguai, com validade até as 11h30min de segunda-feira (27).

A Defesa Civil orienta que moradores acompanhem as informações divulgadas pelos órgãos municipais e consultem o Plano de Contingência local para saber como agir em caso de necessidade. Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Brigada Militar, pelo telefone 190, ou o Corpo de Bombeiros Militar, pelo 193.

O cenário ocorre em meio à previsão de um novo episódio de tempo severo no Estado. Há possibilidade de tempestades com chuva intensa, rajadas de vento e queda de granizo entre este domingo e terça-feira (28).

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Entre segunda (27) e terça-feira, a previsão indica intensificação da instabilidade, com possibilidade de rajadas de vento acima de 90 km/h e acumulados de chuva que podem ultrapassar 120 milímetros em curto período e chegar a 200 milímetros em 48 horas em algumas regiões.

Situação dos rios

Conforme o monitoramento atualizado na manhã deste domingo (26), o Guaíba segue em situação de normalidade. A estação da Usina do Gasômetro registrava 1m28cm às 11h15min, com queda de um centímetro na última hora.

O Rio Jacuí, em Triunfo, permanecia em atenção para inundação. Às 9h, o nível era de 3m77cm, com redução de três centímetros na última hora.

Em Montenegro, o Rio Caí também seguia em atenção para inundação. A medição ao meio-dia indicava 3m79cm, cinco centímetros abaixo do registro anterior

Já o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, registrava 4m55cm às 11h15min, com nível de equilíbrio. O monitoramento indica situação de inundação, e o município permanece sob alerta emitido pela Defesa Civil estadual.