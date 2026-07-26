Geral

Chuva no RS
Notícia

Defesa Civil emite alertas de risco muito alto de inundação para Itaqui e São Leopoldo

Estado segue monitorando níveis dos rios após previsão de chuva intensa nos próximos dias

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Kizzy Abreu

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