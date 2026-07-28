Geral

Até quarta-feira
Notícia

Defesa Civil emite alerta vermelho para risco muito alto de inundação nos rios Sinos e Uruguai

Defesa Civil pede atenção máxima em cidades onde os rios já ultrapassaram a cota de inundação

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Kathlyn Moreira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS