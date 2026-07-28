Defesa Civil emite alerta vermelho para risco muito alto de inundação nos rios Sinos e Uruguai

A água segue subindo na região do Rio Uruguai. Pablo Gimenes / Grupo RBS

A Defesa Civil emitiu um alerta vermelho para risco muito alto de inundação dos rios Sinos e Uruguai até as 9h de quarta-feira (29). O alerta vale para a região de São Leopoldo, no Vale do Sinos. Pela medição das 10h30min, o nível estava em 4,59 metros, nove centímetros acima da cota de inundação. A água está subindo pouco mais de um centímetro por hora.

Em Uruguaiana, o Rio Uruguai marca 8,96 metros, acima da cota de inundação, que é de 8,5 metros. A água segue subindo na região, e as autoridades avaliam a retirada de mais famílias como medida preventiva.

Em Itaqui, o rio está estável (9,12 metros, às 11h15min), mesmo ultrapassando a cota de inundação (8,30 metros). Já em São Borja, o rio estava em 9,99 metros às 10h45min, baixando cinco centímetros por hora, e acima da cota de inundação (9 metros).

O Rio Jacuí entrou na cota de inundação em Cachoeira do Sul ao ultrapassar os 9 metros, mas, na atualização das 11h, baixou para 8,79 metros. O nível segue diminuindo três centímetros por hora.