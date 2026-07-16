Defesa Civil do RS aponta rios com maior risco de enchente após chuva forte no fim de semana

Jacuí, que desemboca em Porto Alegre, terá elevação no fim de semana. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os rios Quaraí, Ibirapuitã, Santa Maria, Ibicuí, Jaguari, Vacacaí e Jacuí são os que têm maior tendência de elevação por conta da chuva forte prevista para o Rio Grande do Sul no fim de semana. Estes grandes cursos d'água banham as regiões oeste e centro do Estado.

A informação foi destacada pela Defesa Civil, durante transmissão ao vivo em rede social na tarde desta quinta-feira (16).

Durante a live, o hidrólogo Pedro Camargo detalhou que a chuva mais forte deve atingir primeiro o Oeste, com elevação rápida de rios em cidades como Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul e Dom Pedrito no sábado (18). No entanto, no momento, não é esperado que os rios extrapolem a cota de inundação.

No domingo, a precipitação intensa alcança a faixa mais central, com impacto nos rios Vacacaí e Jacuí.

O aviso da Defesa Civil destaca risco de cheias, a princípio, em arroios e rios menores nestas regiões, além de alagamentos de áreas urbanas pela chuva forte em período curto de tempo. No entanto, é importante que os moradores potencialmente afetados pela elevação da água, mesmo de rios maiores, fiquem atentos.

— As chuvas devem ocorrer até o final da segunda e vão ocorrer em rios com respostas lentas, então eles devem manter elevações até a terça ou quarta-feira — explicou o hidrólogo à reportagem.

O Jacuí desemboca no Guaíba, em Porto Alegre, mas, por enquanto, não há alerta quanto a risco de enchente na Região Metropolitana.

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Vale do Taquari

O Vale do Taquari, região com mais prejuízo por enchentes nos últimos anos, não está entre as áreas com maior risco neste evento, segundo o hidrólogo da Defesa Civil estadual. No entanto, os moradores devem ficar atentos à possibilidade de novos alertas.

— As tempestades são bastante localizadas, as chuvas intensas geralmente são muito localizadas também. Então, por isso que essas regiões têm um determinado risco, mas não significa que vai acontecer em todas as regiões daquela área, mas, sim, em alguns pontos dentro daquela área. Por isso que é importante que todo mundo fique atento aos alertas. Os alertas são enviados quando o evento meteorológico ou hidrológico está prestes a acontecer — ressaltou o meteorologista Bruno Ribeiro, do do Centro de Monitoramento da Defesa Civil.

Como fica o tempo nos próximos dias?

Informativo da Defesa Civil indica nível de risco em cada área. Defesa Civil do RS / Divulgação

O período mais crítico de temporais no Rio Grande do Sul será no fim de semana, principalmente na faixa central e oeste do Estado, o que inclui regiões como Campanha, Sul, Fronteira Oeste, Noroeste e Região Central.

Segundo a Defesa Civil, no sábado (18), há possibilidade de rajadas de vento superiores a 90 km/h e risco de tornado em uma faixa do Estado que inclui Fronteira Oeste, Campanha, Sul e parte da Região Central.

— Sábado e domingo são os dias mais críticos em termos de ventos intensos, granizo que pode até ser grande e principalmente a chuva que pode superar até 250 milímetros ao longo desse fim de semana — destacou o meteorologista Bruno Ribeiro.

Ainda na sexta-feira, a área na fronteira com o Uruguai, Central e Norte deve apresentar fortes rajadas de vento.

Região Metropolitana, serra gaúcha e norte do Estado ficam em uma faixa para qual a previsão indica atenção. Segundo a Defesa Civil, isso indica que são esperados temporais ou chuva intensa entre sábado e domingo, mas que essa instabilidade não deve trazer tantos transtornos quanto em outras áreas do Estado. Os acumulados devem ficar em torno de 50 milímetros a 100 milímetros, em áreas pontuais.

Como receber alertas da Defesa Civil