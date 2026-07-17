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RS está em alerta para vento forte e temporal; siga ao vivo as últimas informações

Estado registrou rajadas de quase 95 km/h. Segundo a Defesa Civil, 11 municípios registraram danos

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