RS está em alerta para vento forte e temporal; siga ao vivo as últimas informações

Vento derrubou poste em Bagé; município tem cerca de 800 imóveis sem luz. Divulgação / RBS TV

O Estado entrou em alerta vermelho para tempo severo

Nesta sexta-feira (17), foram registradas rajadas de vento de quase 95 km/h

Segundo a Defesa Civil do RS, até o início da noite desta sexta, 11 municípios reportaram danos

Porto Alegre e Região Metropolitana estão em área de atenção, mas não há risco de inundações

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Alertas em vigor

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para todas as áreas do Rio Grande do Sul, válidos desta sexta-feira (17) até as 23h59min de domingo (19).

O primeiro, de vendaval, com grau de perigo, prevê ventos entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamentos e danos a edificações e plantações.

O segundo, de tempestade, com grau de perigo potencial, vale no mesmo período e prevê chuva forte entre 20 e 30 mm — podendo chegar a 50 mm por dia —, ventos entre 40 km/h e 60 km/h e queda de granizo, com risco de alagamentos e queda de galhos.

A Defesa Civil lançou um aviso para o risco de tempestades isoladas, com queda de granizo e rajadas de vento acima de 90 km/h, e chuva intensa nas regiões Oeste, Campanha e Sul.